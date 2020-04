Nice : un commerçant organise une collecte de produits de toilette pour les malades hospitalisés et les Ehpad

Les colis sont livrés aux soignants. / © FB Don Micka

L'affichette devant et dans la supérette. / © Michaël Saule

Il livre les produits pour les patients des hôpitaux, des cliniques et des Ehpad. / © Michaël Saule

Il s'appelle Michaël Saule, il a 47 ans. Ce père de trois enfants gère une petite supérette dans le centre de Nice.Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, il a lancé une collecte auprès de sa clientèle. En faisant leurs courses, les habitués achètent une produit supplémentaire ( café, thé, jus de fruits, biscuits ou bonbons). S'ajoutent les viennoiseries du boulanger d'à côté. Le tout est distribué au personnel soignant des hôpitaux de Nice.Rien que samedi, il a déposé les denrées à l'hôpital Pasteur, mais aussi à Cimiez, à la polyclinique Santa Maria sans oublier l'Archet 2.Mais les soignants l'ont alerté d'uns situation inhabituelle : le manque de produit d'hygiène pour les patients hospitalisés dans l'urgence, et qui n'ont aucune visite. Même situation pour les Ehpad. Il a immédiatement lancé un appel sur les réseaux sociaux.Il a donc mis un panneau à l'extérieur et dans le magasin pour inviter les clients à donner brosses à dents, dentifrices, rasoirs, gels de douche et shampoing.Et ça marche ! Les Niçois au grand coeur n'hésitent pas. L'appel a été relayé sur la page Facebook Solidarité soignants CHU Nice . Michaël se charge de la livraison.A vous de jouer !