Prison avec sursis pour le conducteur tramway de Nice accusé d'homicide involontaire

Une peine "symbolique"

"La famille a été hallucinée. Manifestement la justice n’a pas besoin de connaître la vérité pour trancher", s'exclame Me Yannick Le Maux, avocat de la famille du passager décédé.



Retour sur l'accident

De nouveaux systèmes de freinage pour les prochaines lignes

"Demain il y aura quatre niveaux de freinage possibles (...) au lieu de deux actuellement", a indiqué Philippe Pradal, premier adjoint au maire LR Christian Estrosi.

"Cela ressemble fort à une parodie de Justice. Ce jugement rendu avec une sanction symbolique témoigne de la volonté d'enterrer le dossier et tous les problèmes qu'il pose" a déclare, avocat du conducteur, après avoir pris connaissance du jugement.Le conducteur de tramway a comparu devant le tribunal correctionnel de Nice pour homicide involontaire. Ce jeudi,très brutal, de la rame qu'il conduisait.Ce jugement est aussi difficile à supporter pour la famille qui cherche "les responsables"."Le parquet nous a dit qu’il ne pouvait pas requérir et qu’il n’avait pas assez d’éléments pour condamner le chauffeur. Le tribunal n’a pas tenu compte de cela" explique Me Yannick Le Maux, avocat de la famille du passager décédé.En 25 ans d'activité, Me Céline Alinot, l'avocate de la CGT Ligne d'Azur n'a jamais vu ça."C'est aussi une atteinte aux usagers, ce sont eux qui sont en danger", s'est exclamée Me Céline Alinot.Ce reportage explique leet revient sur l'accident.La conception du tramway de Nice, et l' Alstom , ont aussi été évoquées lors de ce procès.Lors de l'accident survenu en avril 2015,, et sa tête avait heurté un poteau. Il était décédé après cinq jours passés à l'hôpital.avait déjà fait chuter un retraité de 72 ans, qui était lui aussi mort après un choc violent reçu à la tête dans l'accident.A Nice, depuis l'accident de 2015, le système de freinage est toujours le même.du réseau de tramway, et sur les anciennes rames au fur et à mesure de leur révision."Cela n'empêchera pas que déclencher un freinage d'urgence, même atténué, a des conséquences à l'intérieur de la rame", a rappelé Philippe Pradal, premier adjoint au maire LR Christian Estrosi..L'avocat du conducteur a expliqué pour l'instant que son client n'a pas décidé