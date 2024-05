"L'impression de dormir dans la peinture" : il reproduit la chambre d'un tableau de Van Gogh et la met en location

La pièce ressemble à l'identique à celle de "La Chambre à Arles" peinte par l'artiste en 1888, et attire des visiteurs du monde entier.

Une plongée dans le monde de Vincent Van Gogh. Alors que la France célèbre les 150 ans de l'impressionnisme en 2024, certains continuent à faire vivre l'héritage des artistes de cette période. C'est le cas d'Eric Grandin, qui a transformé en 2013 une partie de sa maison d'hôte d'Arles (Bouches-du-Rhône) en imitant une œuvre du peintre néerlandais. Depuis plus de 10 ans, touristes et artistes s'enthousiasment d'y passer la nuit.

Si le peintre n'a pas réellement dormi dans ce bâtiment du vieux centre-ville d'Arles, tout est pensé pour reproduire la pièce peinte par l'artiste. "C'est la même période de construction que la chambre de Van Gogh, explique le propriétaire. Les dimensions sont les mêmes, et tout est d'origine". L'hôte a dû chercher chaque meuble à l'identique, et a fait appel à une artiste pour imiter le tableau original accroché dans un coin de la pièce et peindre le plafond en s'inspirant de La nuit étoilée.

Réservation par lettre manuscrite

Pour un tarif de 55 euros par nuit, parmi les moins chers de la ville en saison touristique, le confort reste rustique. La pièce ne possède pas de toilette, de double vitrage ni de terrasse privative, contrairement au reste du logement. "C'est la chambre la plus inconfortable de la maison, s'amuse Eric Grandin. Il y a des gens qui réservent un mois la chambre Van Gogh, ils le font chaque année, mais, moi, je n'y dors pas une nuit."

Pour accentuer la ressemblance avec le XIXe siècle, Eric Grandin demande une confirmation par lettre manuscrite en plus d'une réservation sur Internet, même s'il ne refuse pas les vacanciers n'ayant pas suivi la règle. Une formalité qui ne rebute pas les visiteurs, passionnés du célèbre peintre. "Il y a une véritable vénération de Van Gogh chez certains visiteurs à Arles. Ici, les gens viennent en ayant lu la lettre à Théo. Un jour, une touriste m'a dit qu'elle avait vu une fleur jaune sur la plage, et que c'était sûrement le peintre qui lui avait envoyé."

Une chambre qui attire le monde entier

Sur la plateforme de réservation, les commentaires sont tous élogieux, et proviennent de voyageurs du monde entier. "Quel endroit merveilleux. On a l'impression de faire partie de la peinture", écrit Maike, un visiteur allemand. "La chambre de Van Gogh est absolument incroyable, j'avais vraiment l'impression de dormir dans la peinture", ajoute Barbara, venue de Pologne.

Et le décor attire aussi des artistes qui viennent y peindre, ou des réalisateurs de film. "Un jour, une repéreuse de film est arrivée, pour un tournage avec William Dafoe sur la vie de Van Gogh, se souvient Eric Grandin. Il y a aussi des Japonais qui viennent tourner des scènes dans la chambre". D'autres initiatives du même genre existent, comme un hôtel néerlandais qui a reconstituté la chambre du peintre, à Boxmeer, ou la chambre éphémère recréé par l'Art Institute de Chigago pendant quatre mois en 2016.