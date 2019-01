Camargue : c'est la saison de la parade nuptiale chez les flamants roses

Bon danseur, bon reproducteur

La parade des flamants roses est un spectacle étonnant. / © Alban Poitevin France 3 Provence Alpes

Chaque année un couple différent, mais fidèle pendant l'année

La parade nuptiale des flamants roses

Intervenants : Frédéric Lamouroux directeur du parc ornithologique du Pont de Gau, Rosario et Claudia visiteuses colombiennes, Jean-Philippe photographe amateur de Toulouse.

Le marais du Pont de Gau est la plus grosse concentration de flamants roses. / © Philippe Fabrègues France 3 Provence Alpes

Bec à bec, ils tournoient dans une chorégraphie bien réglée. C'est la saison des amours chez les flamants roses."C'est un moment qui est très important dans l'année. La parade est très chorégraphiée, c'est une sorte de danse, il y a des mouvements qui sont très décomposés qui se répètent tout le temps, c'est comme cela qu'ils vont se choisir entre eux, explique Frédéric Lamouroux, directeur du parc ornithologique du Pont de Gau.Contrairement à d'autres espèces, ce n'est pas le mâle qui parade pour séduire sa belle. Les deux sexes se prêtent à ce "concours de danse". Des chercheurs de la Tour du Valat ont relevé 136 combinaisons de posture. Et plus la danse est bien menée, plus les chances sont grandes de trouver un partenaire pour la reproduction.Ce moment exceptionnel où les couples se forment peut s'observer pendant plusieurs semaines. Une chance pour les visiteurs du parc de pouvoir suivre au plus près la parade nuptiale."C'est une organisation parfaite, un couple par an, un enfant par an, et après on repart pour une autre organisation, une autre couple, un autre bébé. Ils vivent 40 ans avec chaque année un couple différent, mais fidèle pendant l'année ", s'amuse une touriste colombienne.En ce moment plus de 1600 flamants roses paradent dans le marais. Dans quelques semaines, les couples formés couveront leurs petits. Chacun reprendra ensuite sa liberté pour avant de se séparer pour d'autres aventures amoureuses la saison prochaine.