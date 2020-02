EXCLU. Fake news à Carry-le-Rouet : le faux communiqué de l'Anses sur la transmission du coronavirus aux animaux

Risque de contamination des animaux

A première vue, le communiqué semble émaner de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), dont le logo apparaît en haut du papier. Mais il n'en est rien. Contacté, l'Anses nie être à l'origine de la publication mettant au doute la sécurité des habitants de Carry-le-Rouet.Toujours est-il que ce drôle de document circule actuellement dans la commune des Bouches-du-Rhône.Le début du communiqué, décrivant le coronavirus , est lui bien issu d'un point d'actualité de l'Anses datant de 2018. Cependant, la suite du texte ne vient pas de l'agence nationale de santé."On n'est pas du tout concerné par les cas humains", rapporte l'Anses qui prévoit de publier un démenti.Dans ce papier, il est écrit que le centre de vacances où sont confinés les quelques 200 ressortissants français revenus de Wuhan ne serait pas "isolé", que la quarantaine ne serait "pas réalisée correctement".Selon les auteurs du communiqué, le risque viendrait des nombreux animaux "potentiellement transporteurs du virus", présents dans le quartier du camp de vacances.L'Agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte-d'Azur n'était pas non plus au courant de l'émission de ce communiqué mais tient à rassurer la population : "Il n'y a pas de craintes à avoir à ce niveau-là"."Le dernier paragraphe a été rajouté", affirme la mairie de Carry-le-Rouet. Les auteurs de ce faux communiqué ne sont pas connus. Pour les autorités, il s'agit "encore d'un fake pour affoler les populations".Ce vendredi 7 février en fin de journée, une nouvelle réunion d'information se tient dans la commune en présence du préfet, du directeur général de l'ARS, de médecins.La question de la transmission aux animaux sera abordée en priorité, pour calmer les inquiétudes.Le coronavirus continue de se propager. Selon le dernier bilan des autorités chinoises, le virus a tué 636 personne et fait plus de 31.000 cas avec un taux de mortalité de 2%.Hors de la Chine, plus de 240 cas ont été confirmés dans une trentaine de pays, dont six cas en France.