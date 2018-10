Attentat gare Saint-Charles à Marseille : les parents de Mauranne et Laura déposent plainte contre l'Etat

Nous avons l'impression que l'Etat cherche à minimiser sa responsabilité en ne parlant que de dysfonctionnements graves du dispositif d'éloignement. Pour nous, il s'agit d'une véritable faute avérée





"Une véritable faute avérée"

Lundi 1er octobre, un an après l'assassinat de Mauranne et Laura par un terroriste, à la gare Saint-Charles à Marseille, l'inauguration d'une plaque commémorative et un hommage a été rendu aux victimes. Gérard Collomb, encore ministre de l'Intérieur était présent.Aujourd'hui, jeudi 4 octobre, les parents de Mauranne et Laura ont l'intention d'attaquer l'Etat devant le tribunal administratif de Lyon.ont indiqué les parents des victimes à nos confrères de M6.Au mois de mars dernier, Sylvie et Dominique Harel, les parents de Mauranne et Fabrice et Pascale Paumier, les parents de Laura, avaient adressé au ministère de l'Intérieur, un recours préalable en indemnisation, ils n'ont pas obtenu gain de cause et sont passés à la vitesse supérieure.Dans leur volonté d'attaquer l'Etat, les familles de deux victimes dénoncent de nombreux dysfonctionnements, notamment la veille de l'attentat.Le 30 septembre 2017, Ahmed Hanachi, l'homme de 29 ans qui a assassiné à l'arme blanche Mauranne et Laura, avait été arrêté et placé en garde à vue, pour vol à l'étalage dans un centre commercial de Lyon. Suite à un imbroglio administratif il avait été libéré quelques heures plus tard.