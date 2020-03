Braconnage dans les Calanques : condamnation exemplaire pour préjudice écologique

Les commerçants également condamnés

Pour l’une des toutes premières fois en France, la justice s'est prononcée sur la base de l’article 1246 du Code civil, issu de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité.Quatre braconniers de Marseille ont été condamnés par le tribunal de grande instance à 350.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice écologique. Le délibéré a été rendu ce vendredi 6 mars.Le Parc National des Calanques a également obtenu 20.000 euros de préjudice d'atteinte à la mission et 15.000 euros d'atteinte à l'image et à la réputation. Les braconniers, par l'intermédiaire de leurs avocats, devraient faire appel de la décision.

D'après le juge, les écailleurs et restaurateurs sont les grands bénéficiaires de ce braconnage. Le tribunal a jugé irrecevable la demande de "solidarité" des braconniers à l'égard

des commerçants qui achetaient leurs poissons.



Cinq commerçants ont été condamné à 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Le préjudice en question à l'audience

Plus de 4,6 tonnes de poissons prélevés

Faire jurisprudence

Cette affaire sera la première jugée en France suite à l'adoption de ces dispositions.

Un calcul du préjudice complexe

Comment évaluer le préjudice subi par la biodiversité du Parc national des Calanques au cours des trois années de braconnage perpétrées dans les fonds marins ? C'est la question qui a été débattue vendredi devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, un an après la condamnation de quatre braconniers qui s'étaient livrés à un trafic sans précédent.Initialement prévue le 5 juillet dernier, l'audience avait été renvoyée à ce 8 novembre. Les avocats des braconniers ont demandé que les revendeurs soient tenus solidaires des dommages et intérêts.Le 11 juillet 2018, les quatre hommes ont écopé de peines allant de 15 à 18 mois de prison avec sursis. Entre 2015 et 2017, ils ont pillé sans retenue les eaux marseillaises interdites à la pêche.Selon les estimations du parc, ce sont plus de 4,6 tonnes de dorades, mérous et autres poissons, 322 kilos de poulpe, et 16 800 douzaines d'oursins qui ont été prélevés et revendus à des restaurateurs et poissonniers locaux.Le parc évalue à 450 303 euros le préjudice subi par la nature et demande réparation des dommages causés. Ce serait le premier jugement de ce type en France après l'adoption de la loi du 9 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité Son enjeu central est de donner une valeur à l'atteinte portée à l'environnement par les actes délictueux commis" explique le Parc national dans un communiqué.La décision prochaine du tribunal de grande Instance de Marseille a ainsi vocation à faire "jurisprudence au-delà du contexte local".Le mécanisme juridique est donc récent et le mode de calcul du préjudice complexe. Ce vendredi matin devant le tribunal, le Parc national des Calanques devait présenter sa méthode de calcul qui prend en compte l'ampleur des dommages causés ainsi que les coûts estimés pour la protection des espèces et les habitats marins.Le coeur du parc s'étend sur 43 500 hectares :