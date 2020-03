Coronavirus : la candidate LR aux municipales à Marseille Martine Vassal testée positive

#Macron20h | Je salue la décision d’@EmmanuelMacron de reporter le deuxième tour des élections #Municipales2020. C’est une mesure sage et responsable face à l’ampleur de la crise sanitaire historiquement grave que traverse la France tout entière. — Martine Vassal 2020 (@Vassal2020) March 16, 2020

Le maire LR de Nice testé positif

L’élue LR, qui a été dépistée positive au coronavirus, avait été en contact récemment avec des parlementaires touchés par le virus, notamment deux députés dont Guy Teissier qui l’avait annoncé personnellement dimanche, selon une information du Figaro.Martine Vassal a été admise à l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection, centre de référence pour le nouveau coronavirus covid-19, dirigé par le professeur Didier Raoult. Elle est en observation pendant cinq jours en attendant d’en savoir plus sur son état de santé, indique le quotidien.La veille, la candidate LR, avait salué sur son compte Twitter "la décision d'Emmanuel Macron de reporter le deuxième tur des élections Municipales", dans le cadre des mesures de confinement prises lundi soir par le président de la République.Martine Vassal est arrivée en seconde position au premier tour , derrière la candidate de l’alliance des gauches Michèle Rubirola (Printemps marseillais).Cette annonce fait suite à celle du maire de Nice, Christian Estrosi, également testé positif au Covid-19, au lendemain du premier tour des municipales."J'ai commencé à avoir les premiers soubresauts de la maladie, alors, en responsabilité, j'ai fait le test il y a une heure et je suis positif au coronavirus", a indiqué lundi Christian Estrosi au quotidien Nice-Matin."Je suis confiné avec ma famille à la maison, mais tout est installé pour que je puisse continuer à gérer la crise sanitaire", a précisé l'ancien ministre, assurant tenir ses réunions par visioconférence et appelant chacun à "limiter les déplacements et les contacts".