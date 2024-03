DIRECT VIDEO. Emmanuel Macron, en visite surprise à Marseille, échange avec les habitants de la cité de la Castellane

Alors que la police a lancé une opération "place nette" contre le trafic de drogue la veille à la cité de la Castellane, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de se rendre à Marseille.

Emploi, politique étrangère de la France, points de deal près des écoles… Emmanuel Macron prend le temps d'échanger avec des habitants de la cité de la Castellane sur différentes thématiques. En visite surprise à Marseille, le président de la République est accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la conseillère régionale chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, Sabrina-Agresti-Roubache. Suivez cette visite en direct.

12h00 : Le Président prend le numéro d'un jeune en recherche d'emploi

Après un échange avec un jeune homme déscolarisé, Emmanuel Macron demande à ses équipes de prendre son numéro. "Si vous voulez qu'on vous accompagne, on va mettre quelqu'un pour le faire", dit-il. Peu de temps avant, il avait fait noter au Préfet de police, le numéro d'une femme qui l'alertait sur la présence d'un point de deal devant l'école.

11h48 : Une opération qui va "durer plusieurs semaines"

L'opération antidrogue qui a commencé lundi 18 mars à Marseille "va durer plusieurs semaines", a indiqué le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'un échange avec des habitants de La Castellane, l'une des cités les plus importates de la ville. Cette opération a lieu "partout" dans la cité phocéenne, a-t-il aussi précisé.



Visite emmanuel Macron • © Noemie Dahan / FTV

11h30 : " Le but, c'est de détruire le réseau et les trafiquants", déclare le Président

"Le but, c'est de détruire la cité complètement ?" demande une habitante à Emmanuel Macron?.

durée de la vidéo : 00h00mn23s

"Le but, c'est de détruire le réseau et les trafiquants", répond le Prédisent. A propos des policiers présents pour cette opération place nette, il précise : "Ils ont saisi beaucoup de volume et arrêté beaucoup de gens." Le Président a ensuite été interpellé longuement sur la position de la France dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Les coulisses de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille ce mardi 19 mars. • © Estelle Mathieu /FTV

Emmanuel Macron a pris tout le monde de court. Le président de la République est de retour à Marseille ce mardi 19 mars, a confirmé à France 3 Provence-Alpes la préfecture de région, confirmant une information de La Provence.