Emmanuel Macron va inviter le Pape François à visiter Marseille

Le Pape François va t il venir venir en France ? et à Marseille ? Emmanuel Macron devrait profiter de son audience au Saint-Siège pour inviter le pape en France, notamment dans la cité phocéenne. Mais si un voyage est aujourd'hui "envisagé" selon le président de la Conférence épiscopale de France , Mgr Georges Pontier, évêque de Marseille, la France ne semble pas faire partie des priorités du pape argentin.



Emmanuel Macron, l'agnostique



Baptisé à 12 ans dans la foi catholique, ancien élève d'un collège jésuite où il a rencontré son épouse Brigitte - son ancien professeur alors femme mariée, et qui sera également présentée au pape mardi -, Emmanuel Macron se définit aujourd'hui comme "agnostique". Des chrétiens d'Orient au changement climatique, en passant par l'aide au développement, les autres sujets de discussions potentiels sont nombreux.



Le dossier des migrants, sujet phare du pontificat du pape argentin, devrait être au coeur de la rencontre mardi matin à 10h30 . Le pape interpelle régulièrement les dirigeants de l'UE pour qu'ils maintiennent

des idéaux fondateurs comme "la solidarité". Le président français offrira au pape une édition ancienne en italien du "Journal d'un curé de campagne" de Georges Bernanos, écrivain catholique fervent que son

hôte apprécie beaucoup.



Chanoine d'honneur



Le président français vient aussi à Rome chercher son titre de "premier et unique chanoine d'honneur" de la cathédrale du pape, une tradition remontant au 17e siècle et au roi Henri IV. Nicolas Sarkozy fut le dernier chef d'Etat, en décembre 2007, à se plier à cette tradition honorifique dans l'immense basilique majeure de Saint-Jean-de-Latran, attitrée à l'évêque de Rome (le pape). Il avait alors suscité un tollé, à gauche,

pour son discours d'éloge de la foi et des racines chrétiennes de la France. Il assistera à une célébration liturgique, comprenant une prière et la lecture d'un texte biblique, avant de prendre possession de sa stalle (virtuelle) dans une chapelle. Il rencontrera ensuite la communauté catholique française réunie

dans le palais attenant du Latran, avant un "temps réservé", à l'heure précise du match de foot France-Danemark, puis une conférence de presse à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège.