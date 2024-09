"Ils ont voulu nous prendre le pastis, on leur a pris Rabiot", les réactions des supporters de l'OM avant le transfert

La nouvelle a pris de court tous les supporters marseillais. L'ancien Parisien Adrien Rabiot est annoncé à la commanderie dès ce lundi 16 septembre au soir. Une recrue post-mercato qui n'avait pas fuité jusque-là. Les avis sont unanimes et cela donne de l'espoir aux fans pour la suite de la saison.

"C'est la bombasse du dimanche 15 septembre, qu'on n'a pas vu venir, c'est incroyable", s'étonne encore Titi le Boss, supporter emblématique de l'OM ce lundi 16 septembre. L'arrivée d'Adrien Rabiot, annoncée ce lundi soir à Marseille pour la visite médicale, ainsi que l'accord de principe validé par l'OM dimanche soir, alimente toutes les conversations de supporters.

C'était impensable

"On savait qu'il y avait la possibilité de renforcer l'effectif avec un joueur libre, on savait que Rabiot était libre, mais de là à se dire qu'on pouvait l'attirer à l'OM, c'était impensable", ajoute le supporter qui se rendra ce lundi soir à l'aéroport Marseille-Provence pour accueillir le joueur attendu à 19h.

Le passé parisien du joueur, semble occulté, "maintenant, il y a près de 50 joueurs qui ont fait les allers-retours, que ce soit des Marseillais qui sont montés ou des Parisiens qui sont venus", insiste le supporter "si ce sont des bons joueurs qui peuvent apporter du positif au club, que cela renforce le groupe. On a eu de bons exemples comme Lorik Cana qui a aussi été capitaine, ou encore Gabriel Heinze, quand on est champion de France en 2010, faut pas refuser, il faut prendre. C'est comme ça qu'on va refaire grandir le club et aller chercher quelque chose de beau en fin de saison".

"C'est le jeu aussi, c'est le business", s'amuse Gaëtan, même si le joueur fait un gros effort financier pour venir en baissant son salaire.

"Juste pour emmerder les parisiens"

"Bande de caves de Parisiens, ils ont essayé de nous prendre le pastis, on leur prend Rabiot", ironise Fabrice un bateleur du Vieux-port, "il est chez, nous, ça, y est, marseillais Rabiot", insiste le supporter, se tapant le cœur avec la main en parlant.

"Pour moi, Adrien Rabiot, c'est un autre monde, ce n'est pas pour nous, je n'y pensais même pas. C'est très bien. C'est un joueur qui en veut, et c'est ce qu'il faut à l'OM. Et puis c'est un parisien qui est parti fâché, nous, ça nous arrange s'il nous rend service Contre Paris justement", s'amuse un supporter présent ce lundi dans une des boutiques de l'OM de la ville à la recherche du maillot collector des 125 ans de l'OM sorti ce samedi 14 septembre.

Un peu plus loin, un homme dans sa boutique, ne mâche pas ses mots " juste pour emmerder les parisiens, on aimerait bien avoir Rabiot. On est content qu'il veuille venir. C'est un grand joueur qui vient libre, c'est bizarre, qu'un Parisien choisisse Marseille, mais je suis content."

"On joue le titre à fond cette année, donc c'est une très bonne recrue, on va faire une belle saison", s'enthousiasme des touristes strasbourgeois supporters de l'OM sur le Vieux-Port qui profitent de la douceur de la journée.

Le meilleur milieu de terrain de ligue 1

Pour les supporters, c'est une très bonne nouvelle, " avec De Zerbi, l'OM va avoir l'un des meilleurs milieux de terrain de ligue 1, cette équipe prend forme et c'est prometteur, vraiment", ajoute François, supporter de l'OM.

Un sentiment partagé par Titi le Boss," avec Höjberg, Koné et Rabiot, il n'y a pas beaucoup de clubs en ligue 1 qui vont se pouvoir se vanter d'avoir un milieu d'une telle intensité. L'OM frappe un très grand coup après le mercato.

"Qu'un joueur de ce calibre vienne à Marseille, c'est très bien, il a une super carrière, c'est une recrue de luxe, et j'espère qu'il va faire une belle saison avec nous. Je ne prends pas en compte que ce soit un ancien Parisien, et il ne s'y sentait pas à sa place, c'est pour cela qu'il est parti. Il va être très bien à Marseille", détaille Mattéo ravi de cette arrivée surprise.