Immeubles effondrés rue de Tivoli à Marseille : 138 habitants évacués du quartier par sécurité vont pouvoir rentrer chez eux

Dix-neuf immeubles sortent ce vendredi du périmètre de sécurité mis en place après l'explosion de la rue de Tivoli. Certains axes de circulation redeviennent également accessibles.

138 Marseillaises et Marseillais évacués de chez eux après l'explosition d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille, au cours de la nuit du 8 au 9 avril 2023, vont pouvoir réintégrer leur logement après des études approfondies sur la sécurité de chacun des immeubles, annonce la Ville de Marseille dans un communiqué. Si la piste d'une explosion liée au gaz de ville était privillégiée par les enquêteurs dès les premières heures qui sont suivi le drame, aucun nouvel élément n'a depuis été communiqué par le parquet de Marseille.

Dès 9 h vendredi 28 avril, les habitantes et habitants des numéros 53, 55, 57, 48, 50, 54, 58, 60 de la rue Abbé de l’Epée, et des numéros 38, 42, 44, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 de la rue Jaubert pourront réintégrer leur logement dans des conditions normales d'habitation.

19 immeubles sortent donc du périmètre de sécurité, soit 72 foyers représentant 138 personnes, assure la Ville de Marseille à France 3 Provence-Alpes.

"C'est un premier soulagement de savoir que 138 Marseillais pourront rentrer chez eux, retrouver leurs affaires et leurs foyers. Nous continuerons de les accompagner à tous les niveaux, et resterons à leurs côtés le temps qu'il faudra. Si le temps des expertises est long parce que nous ne voulons prendre aucun risque, nous continuons de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions pour toutes celles et ceux qui demeurent en dehors de chez eux", explique Benoît Payan, maire de Marseille.

Des expertises toujours en cours

La Ville de Marseille a organisé jeudi 27 avril 2023, en mairie des 4 et 5e arrondissements, des réunions d’informations pour informer 72 ménages qu’ils pouvaient reprendre possession de leur logement dès ce vendredi 28 avril, et les renseigner sur les premiers réflexes à adopter.

Afin de garantir la sécurité des habitants concernés, la Ville a initié trois études distinctes, toujours en cours sur certains immeubles, "afin d’analyser la sécurité bâtimentaire des immeubles un par un" : une étude par les architectes ingénieurs de la Ville, une étude par un bureau d’étude externe Axiolis mandaté par la Ville, ainsi qu'une étude par le Centre scientifique et technique du bâtiment de l’État.

La rue Jaubert va être entièrement rouverte à la circulation publique à compter de vendredi. En revanche, la rue Abbé de l’Epée ainsi que la rue de Tivoli seront accessibles uniquement sur une partie, et en dépose-minute uniquement, sans possibilité de stationnement. Les carrefours rue de Tivoli / rue Terrusse, rue Abbé de l’Epée / bd Eugène-Pierre et rue Abbé de l’Epée / rue de Bruys restent fermés pour le moment.

Les personnes touchées peuvent toujours contacter le Numéro vert dédié : 08 05 56 17 07, ligne ouverte 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, ainsi que l’adresse email urgencetivoli@marseille.fr.