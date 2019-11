“Jacky le Mat”, figure du grand banditisme marseillais des années 70, est mort à Aix-en-Provence

Jacky "l'Immortel"

Jacky dit "Le Mat" / © NC / MaxPPP

"Un homme sympathique, convivial et très intelligent"

Né le 30 décembre 1929, Jacky Imbert est mort lundi "de vieillesse", à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Son décès a été confirmé à l'AFP par son épouse Christine Imbert, suite à une information de nos confrères de La Provence.Né à Toulouse d'un père ouvrier, Jacques Imbert a fréquenté très tôt les "milieux" parisiens, lyonnais et niçois. En 1961, il comparaît pour la première fois devant la justice, pour une affaire de proxénétisme. A partir des années 70 il devient incontournable dans le milieu des courses de chevaux.Le 1er février 1977, Jacques Imbert reçoit sept balles de 11.43 et quinze plombs de chevrotine. Il survit à cette fusillade, mais restera handicapé du bras droit. Les trois auteurs présumés de la fusillade mourront violemment quelque temps après. Cette fusillade avait inspiré le film "L'immortel", réalisé par Richard Berry.En 1993, Jacky le Mat est arrêté lors d'un vaste coup de filet près de Marseille. Son ami Francis Le Belge, autre figure du grand banditisme marseillais tombe lui aussi. Incarcéré pour association de malfaiteurs, il sera libéré un an et demi plus tard.Sa dernière comparution remonte à 2008. Il est condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à deux ans de prison ferme, pour extorsion de fonds. Il se définissait alors comme un "paisible retraité du showbiz".

Michel Pezet a été l'avocat de Jacques Imbert sur ces dernières affaires. Les deux hommes se sont rencontrés il y a plus de 25 ans à l'Ascenseur, dans une boîte de nuit marseillaise. L'avocat se souvient d'un personnage très sympathique, convivial et intelligent : "quand il entrait dans un restaurant à Aix-en-Provence, on le regardait. Et lui, il jetait un oeil autour de lui, et faisait servir du champagne rosé, à certaines tables !".



Michel Pezet se souvient également d'un Jacky Imbert, au sens de la répartie très affûté : "lors de son dernier procès en 2008, le Président de la cour d'appel avait eu un mot terrible, il lui avait dit, "quand vous entrez dans une boîte de nuit, vous faites peur aux personnes qui peuvent créer du trouble, vous êtes donc un épouvantail". Ce à quoi Jacques Imbert avait répondu qu'un épouvantail servait à faire partir les nuisibles".



A propos des assaillants présumés de sa tentative d'assassinat en 1977, retrouvés morts, Jacky le Mat avait répondu devant la cour : "c'est la vengeance de Dieu" se souvient l'avocat.



Son légendaire client a certes eu plusieurs poursuites judiciaires, mais n'a pas "un vécu pénitentiaire très important", car "il n'a jamais été considéré comme un homme très violent". Déjà âgé lors de sa dernière condamnation en 2008, sa peine avait été aménagée.



Depuis, il a vécu les dernières années de sa vie près d'Aix-en-Provence, a écouter ses disques d'opéra dont il était "aficionado", avant de décéder lundi de vieillesse. Il avait 89 ans.