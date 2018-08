Marseille : déraillement d'un TGV en gare Saint-Charles, l' opération de relevage a commencé

"C'est une opération longue et délicate. Nous ne travaillons qu'avec des vérins, la présence de caténaires et de fils électriques empêchant l'utilisation de la grue"

"On a deux TGV accolés, qui sont des TGV duplex, donc excessivement lourds et excessivement longs, il faut relever ça très, très méticuleusement, il ne faut pas que le train bascule"

" aucun élément ne permet en l'état de l'enquête d'évoquer un acte de malveillance"

L'opération de relevage du TGV qui a déraillé à très faible vitesse, 27 km/h, vendredi soir à l'entrée de la gare Saint-Charles à Marseille, a débuté hier en fin d'après-midi, samedi 25 août.Jean-Aimé Mougenot, le directeur régional de la SNCF en région Paca, a donné des explications sur cette opération :Olivier Bancel, directeur des opérations et de la production chez SNCF Réseau et qui officie en tant que directeur de crise a rajouté :A l'issue des travaux la remise en état des voies va alors pouvoir commencer.Côté enquête, pour déterminer les causes de ce déraillement "on n'en sait pas plus en l'état" mais selon le procureur de la république de Marseille, Xavier Tarabeux, interrogé par nos confrères de la Provence :

Côté trafic, il reprend au fil des heures même si le retour à la normale est prévu pour vendredi prochain.



- Les TGV, les Intercités et les OUIGO circulent normalement depuis hier matin, samedi, pour ce week-end les TGV qui desservent Nice et Toulon, dans les deux sens, effectuent leur arrêt en gare de Marseille Blancarde en lieu et place de la Gare Saint-Charles.



-Le trafic des TER est encore perturbé, 1 TER sur 2 circule entre Marseille et Aubagne, 1 bus toutes les 30 minutes entre Marseille et Aix-en-Provence, le reste du trafic régional est normal.



pour la circulation des TER un numéro vert est mis à disposition : 0800 11 40 23