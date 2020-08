Marseille : disparition d'une personne en mer, les autres passagers du bateau ont été secourus

Les recherches se poursuivent en mer comme depuis le ciel pour retrouver la personne disparue. • © JFG/FTV

[COMMUNIQUE DE PRESSE] Opération sauvetage et recherche coordonnée par #CROSSMed toujours en cours au large de Marseille. Nombreux moyens engagés. 4 personnes secourues, un blessé grave et 1 personne disparue.

Conditions METEO difficiles : Prudence en mer!#UrgenceEnMer196 pic.twitter.com/kgjBjrlHMv — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) August 2, 2020

De nombreux moyens sont mobilisés pour tenter de retrouver la personne disparue en mer ce dimanche au large des Goudes à Marseille. • © JFG

Ce dimanche dans l’après-midi, six personnes ont été éjectées d’un semi-rigide au large de Marseille aux Goudes.Le CROSS Med (Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage en Mer Méditerranée) a immédiatement déclenché une opération de recherche et de sauvetage sous l’autorité du préfet maritime de la Méditerranée."Quatre personnes ont pu être rapidement secourues et un blessé grave a été pris en charge. Une personne est toujours portée disparue", indique le CROSSMEDDe nombreux moyens sont toujours engagés dont la vedette Politea de la police, l’Embarcation Légère d’Incendie et de Secours du bataillon de marins-pompiers de Marseille Pointe-Rouge, la vedette de la SNSM la Bonne-Mère armée par les marins-pompiers, l’hélicoptère Dragon131 de la Sécurité civile ainsi que l’hélicoptère Panther de la Marine nationale."Aujourd’hui et dans les prochaines 48 heures, les conditions météo sont particulièrement défavorables et un bulletin météorologique spécial (BMS 290) est en vigueur dans les zones Languedoc-Roussillon, Provence et Corse", rappelle le CROSSMED.Plus tôt dans la journée, à la madrague de Montredon (8e) à Marseille, les marins-pompiers sont intervenus pour porter secours à des jeunes gens en difficulté en mer. Un jeune homme de 25 ans était en arrêt cardio-vasculaire, a l'arrivée des secours, il a été transporté médicalisé en urgence en réanimation à la Timone. Une jeune femme de 27 ans présentait une plaie à la tête et un autre jeune homme était en état de choc avec des traces de dermabrasions sur une cuisse. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.La plus grande prudence est donc recommandée pour l’ensemble des usagers de la mer.