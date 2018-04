Marseille : le plafond tombe sur une petite fille et son papa aux urgences pédiatriques de l'hôpital

Nous avons entendu un grand crac et le plafond est tombé

Les locaux venaient d'être rénovés

Dimanche 8 avril, vers 13H30, un papa et sa fille attendaient la petite sœur, admise en consultation, dans la salle d'attente des urgences pédiatriques du CHU la Timone lorsqu'une partie du plafond est tombée.a raconté un spectateur de la scène à nos confrères du journal La Provence.La jeune fille de 11 ans souffre d'une légère contusion sans gravité et le papa a été légèrement blessé au cuir chevelu.Plusieurs mètres carrés de faux plafond se sont effondrés, un morceau composé d'une quinzaine de lattes d'aluminium. Plus de peur que de mal, mais cet incident aurait pu être plus dramatique. Selon nos confrères de La Provence, une tige filetée qui assure la jonction entre le faux plafond et le plafond en béton aurait été mal fixée, ce qui aurait provoquée l'effondrement.Cet incident intervient alors que cette partie des urgences venait tout juste d'être rénovée, Ce nouveau service des urgences pédiatriques, d'une surface de 2.000 M2 et d'un montant global de 3,8 millions d'euros a été inauguré le 13 mars dernier, rappelle La Provence. L'origine de cet incident provient-il d'une malfaçon ? L'entreprise qui a réalisé les travaux a été convoquée aujourd'hui pour s'expliquer et procéder à des vérifications.