Marseille : un policier entre la vie et la mort après s’être interposé dans une bagarre entre jeunes

Les faits se sont produits samedi soir vers 19h30 devant une boulangerie, rue Balthazar de Montron, dans le quartier des Chartreux, dans le 4e arrondissement de Marseille. En fin de soirée, le jeune policier était toujours entre la vie et la mort.Il a été grièvement blessé d'un coup de couteau à l'abdomen après avoir tenté de s'interposer dans une rixe impliquant plusieurs jeunes.Le policier n'était pas en service et il était en civil, indique une source policière qui précise qu'en tant que fonctionnaire de police, il avait obligation d'intervenir si les circonstances l'exigeaient.L'agent n'a pas fait connaître sa qualité de policier quand il est intervenu et a été frappé par l'une des personnes impliquées dans la rixe.Le gardien de la paix vient de sortir de l'école de police et que c'est son premier poste.L'agent âgé de 25 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital de la Timone.Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.