Marseille : quand les étudiants de STAPS chambrent une professeure de sociologie qui se présente comme lyonnaise

La prof s’est présentée et elle a fait l’erreur de dire qu’elle était lyonnaise. On a fini le travail cc @JM_Aulas pic.twitter.com/15LdRqBa9X — Theo (@Omassilia13) 14 septembre 2018



Allez l'OM

Bienvenu en STAPS Marseille Vous voyez ça autre part ? Je ne crois pas pic.twitter.com/zyf9B3vQxL — Theo (@Omassilia13) 14 septembre 2018

Mdrrrr staps > Virage nord pic.twitter.com/cRd0fssr8P — Theo (@Omassilia13) 14 septembre 2018

Quelle mouche a piqué vendredi les étudiants de première année de STAPS à la fac de Luminy, à Marseille ? En plein cours de sociologie, "Aulas, on va tout casser chez toi..." a soudainement résonné dans l'amphi. La cause ?"La prof s’est présentée et elle a fait l’erreur de dire qu’elle était lyonnaise. On a fini le travail cc @JM_Aulas ", raconte Théo "supporter inconditionnel du plus grand club français l’Olympique" qui a posté les vidéos sur Twitter :Un accueil comme seul on sait le faire à Marseille d'après Théo: "Bienvenu en STAPS Marseille. Vous voyez ça autre part ? Je ne crois pas ?""Mdrrr, virage nord" poste encore Théo quand l'amphi reprend en choeur "Qui ne saute pas n'est pas Marseillais..."Sur Twitter, la première vidéo a déjà fait plus de 180 000 vues. Toute lyonnaise qu'elle soit, la prof de socio qui ne manque pas d'humour, "a totalement approuvé cette ambiance" nous assure.