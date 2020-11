Marseille : le rappeur Koba LaD suspecté d'avoir pris la fuite après un accident de la route

Deux tentatives de fuite

Une ressemblance troublante

Procédure d’identification en cours

De nouveaux déboires en vue pour Koba LaD ? Le rappeur français polémique est soupçonné d'être impliqué dans un accident de la route, vendredi 20 novembre, à Marseille. Un chauffard au volant d'une Porsche bleue grille un stop, ce soir-là, vers 18h30 à l’angle des rues du Coq et de la Grande armée (1er arrondissement), a appris France 3 de sources policières.Le véhicule percute une citadine et la projette contre un panneau de signalisation. La conductrice de ce véhicule est légèrement blessée au dos et sera transportée à l'hôpital avant d'en sortir dans la soirée. L’accident provoque de lourds dégâts matériels et attire très vite les habitants du quartier.La scène est filmée par un témoin depuis son balcon puis diffusée sur les réseaux sociaux. "La Porsche est éclatée", s'exclame-t-il. Sur les images, on peut voir le chauffard de la voiture de luxe tenter de s’enfuir une première fois. Retenu par les passants, sa tentative se solde par un échec. Quelques secondes plus tard, il simule un retour sur les lieux de l'accident et prend, cette fois, réellement la fuite en courant sans que personne ne puisse le retenir."Le mec, il avait trop la tête à Koba LaD", plaisante l’auteur de la vidéo qui circule rapidement sur les réseaux sociaux. Selon Le Huffington Post, la vidéo, postée sur Twitter par le compte @FickoTv - et supprimée depuis - enregistrait moins de 48 heures après les faits, déjà plus d’un million de vues. Outre la ressemblance physique supposée entre le conducteur en fuite et le rappeur parisien de 20 ans, un autre élément est évoqué par les internautes pour l'incriminer. Quelques heures plus tôt sur Snapchat, Koba LaD exhibait en effet son bolide de location, une Porsche Macan d’un bleu flamboyant, immatriculée en Allemagne.L’artiste qui a obtenu deux disques de platine en France était par ailleurs de passage à Marseille vendredi, selon La Provence.Une enquête est en cours pour identifier l’auteur des faits qui n'a toujours pas été retrouvé mais "un témoin aurait reconnu le rappeur Koba LaD" sur les lieux de l'accident, assure une source policière auprès de France 3. "C’est un dossier relativement nébuleux et pas aussi clair que les réseaux sociaux le prétendent", précise toutefois une autre source policière.De son côté, l’interprète de Train de vie aux plus de 66 millions de vues sur YouTube, n’a fait aucune déclaration sur ses réseaux sociaux. D’après Le Huffington Post, sur sa story Instagram de ce dimanche 22 novembre, le rappeur posait avec ce qui semble être le gérant d’un magasin de scooter du 11e arrondissement de Paris.