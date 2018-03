Marseille : un spa pour les animaux de la SPA

"un chien ou un chat qui est propre et qui sent bon, ça change la donne, il aura beaucoup plus de chance de se faire adopter"

Depuis plus de deux ans la SPA de Marseille bénéficie de séances de toilettage gratuite pour ses animaux grâce à un partenariat mis en place avec le salon Snobdog situé dans le quartier des Trois lucs dans le 12e arrondissement de la ville.Cette collaboration, les responsables de la SPA et les propriétaires du salon ont souhaité l'installer directement sur le site de l'association. Dès demain, mardi 20 mars, un spa, avec bain bouillonnant rempli d'eau chaude, ostéopahie et massages va être à disposition de l'association. Tous les animaux du refuge vont pouvoir bénéficier de prestations gratuites de toilettage pour améliorer leur bien être ainsi que leur chance d'être adoptés.Le Président de la SPA de Marseille, Xavier Bonnard, ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction en déclarant :

Un président qui explique également que certains animaux sont vieux, ces séances vont donc faire beaucoup de bien à leurs rhumatismes.



Avec cette installation, le refuge fait d'une pierre deux coups car il y aura aussi un centre de formation pour apprendre à de jeunes stagiaires comment toiletter des animaux et cette formation sera diplômante .



Pour financer l'achat du spa, d'une valeur de 5 000 euros, la SPA avait lancé une souscription en ligne qui lui a permis de rassembler les fonds.



Située dans la quartier de la Valentine, dans le 11e arrondissement de Marseille, la Société Protectrice des Animaux recueille chaque année plus de 10 000 animaux dont une majorité de chats et beaucoup de chiens.