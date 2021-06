Marseille : un mort, un blessé grave en marge d’un match de foot dans un probable règlement de compte

Une personne a été tuée et une autre gravement blessée par des tirs vendredi soir dans le 15e arrondissement de Marseille, dans ce qui s'apparente à un règlement de compte. Les faits se sont produits en marge d'un tournoi de football.

Il était environ 20h15 quand des coups de feu ont retenti aux abords du Stade La Martine dans le 15e arrondissement de Marseille.

"On a entendu des coups de feu pendant le match", explique un témoin qui commentait la rencontre pour l'organisation de ce tournoi inter-quartiers.

"Il y a eu un mouvement de foule, puis le calme est revenu avant que la police ne fasse évacuer le stade".

Selon les premiers éléments, des individus sont arrivés en voiture. Ils ont ouvert le feu sur deux personnes en dehors de l'enceinte sportive, a-t-on appris vendredi soir auprès de la préfecture de police.

Marseille le 25 juin 2021. Un mort, un blessé grave dans un possible règlement de compte. • © Thierry VALERO / FTV

L'une des personnes a été mortellement touchée et l'autre gravement blessée, a-t-on précisé de source policière. Elle a été évacuée vers l'hôpital nord situé non loin. Une voiture a été retrouvée en feu un peu plus loin, a-t-on appris de la même source.

Un dispositif de soutien psychologique a été mis en place. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

Les faits se sont déroulés alors que de nombreux spectateurs étaient présents pour ce tournoi de foot, la HCup, organisé par des jeunes des quartiers de Marseille. "C'est un moment compliqué pour tout le monde, on est tous choqués de ce qu'il s'est passé, maintenant il faut rester solidaires", a réagit Nordine Ali Said, commentateur de la compétition.

"La H Cup est un évènement qui rassemble les quartiers de Marseille, la Ville de Marseille reste avec nous sur le projet [...] je sais que les gens seront assez intelligents pour ne pas faire l'amalgame avec l'évènement", a-t-il ajouté, ému.