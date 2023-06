Météo des forêts : alerte orange incendies dans les Bouches-du-Rhône, 5 massifs fermés

Après les records de chaleur enregistrés hier, les Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance orange incendie par la météo des forets. Cinq massifs forestiers sont fermés, quatorze autres en vigilance jaune.

Si l’alerte a été repoussée avec les pluies récentes, la chaleur des derniers jours augmente les risques de départ de feu. 38 degrés ont été enregistrés hier à Marseille Longchamp et les Bouches-du-Rhône ont été placées en alerte orange incendie par la météo des forêts pour ce mardi 27 juin. Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feu peut être localement très élevé.

Cinq massifs fermés

Les Bouches-du-Rhône en alerte oranges incendies • © Météo France

Dans ce contexte, la préfecture des Bouches-du-Rhône annonce la fermeture de cinq massifs forestiers du département : Montagnette, Castillon, Sulauze, Arbois et Côte Bleue. Quatorze autres massifs sont placés en vigilance jaune.

Face à ce danger élevé, les pompiers du département ont d’ores et déjà positionné des groupes entre les différentes casernes, afin d’être au plus près des potentiels départs de feux et avoir un bon maillage territorial, indique le Sdis 13 à France 3 Provence-Alpes.

Appel à la prudence

Les pompiers sont clairs, les dernières pluies n’éviteront pas le feu du siècle. Les températures élevées, qui entraînent une sécheresse de la végétation, et le mistral, augmentent les risques de départ de feux. Les pompiers des Bouches-du-Rhône appellent à la prudence et à la vigilance.

À savoir que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine et principalement le fait d’une imprudence. Pour les éviter, voici quelques gestes à adopter :