OM : Mario Balotelli : “Je sais que les supporters attendent beaucoup”

Six mois et plus si affinité

La présentation de Mario #Balotelli à la presse devrait avoir lieu après la conf de Rudi #Garcia et Kevin Strootman. On vous donne l'heure précise dès qu'elle nous est communiquée #MarioEstOlympien #TeamOM pic.twitter.com/BVMSLZdYIy — France 3 Provence (@France3Provence) 23 janvier 2019

"Je sais que les supporters de l'OM attendent beaucoup". Mario Balotelli est arrivé à 14h38 puis s'est installé face à la presse pour livrer ses premières impressions sur l'Olympique de Marseille. "Je connais l’histoire de Marseille. C’est un grand très club qui a gagné la Ligue des Champions. Mois ce que je veux aujourd’hui c’est jouer et aider le groupe à atteindre ses objectifs, a indiqué Super MarioJacques-Henry Eyraud, présent en conférence de presse s'est réjoui de l'arrivée de l'attaquant italien en insistant sur le contrat de six mois qui a été signé en début d'aprés-midi. "Ca a été une volonté des deux parties, on avait envie de travailler ensemble sur cette fin de saison, explique le président de l'Olympique de Marseille, et l’on verra ce qui se passera un juin prochain. Tout est possible dans le football, mais aujourd’hui il s’agit d’un bail de six mois".Clairement le staff olympien se donne cette deusième partie de saison pour voir ce que produit Mario Balotelli avant de s'engager, ou non dans un contrat plus long.Si certains l'espéraient sur la feuille de match dès vendredi contre Lille, Rudi Garcia a affirmé qu'il ne serait pas en mesure de débuter la rencontre au Vélodrome.Absent des terrains depuis plus d'un mois et demi, l'entraîneur considère qu'il n'est pas prêt physiquement et ne veut pas prendre le risque d'une blessure.