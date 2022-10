Vaccin anti-Covid : l'avocat qui a attaqué Pfizer, attaque cette fois le fabricant BioNtech depuis Marseille

Maître Eric Lanzarone a déjà assigné Pfizer Paris dans le cadre du contrat de responsabilité qui lit l'entreprise et l'Etat français concernant les vaccins. Il défend une patiente marseillaise qui a eu des effets indésirables et cette fois-ci, il attaque BiioNtech le fabriquant allemand du vaccin.

Maître Eric Lanzarone ne baisse pas les bras dans son combat contre Pfizer et les vaccins anti-Covid.

Il défend une patiente marseillaise de 56 ans, mère de trois enfants, qui après une deuxième dose de vaccin qui souffre d'une polyarthrite rhumathoïde.

Un dossier compliqué

Dans un premier temps, il a attaqué Pfizer et a dénoncé le contrat qui lie l'entreprise qui fournit les vaccins à l'Etat français dans le cadre du contrat de responsabilité, en cas de problèmes et effets secondaires. L'avocat a ensuite assigné Pfizer Paris dans sa fonction de distributeur et fournisseur du vaccin.

Dans cette troisième phase, il attaque en justice BioNtech le fabriquant du vaccin.

Le but de cette nouvelle procédure inédite et unique en Europe est "d'avoir accès aux résultats des essais cliniques, de voir si les effets indésirables notifiés avant la mise sur le marché ont été pris en compte et notifié officiellement", explique l'avocat.

Avoir des précisions

Dans son combat contre Pfizer, l'avocat se rend compte que "le dossier est complexe". S'il veut trouver la personne ou l'entreprise responsable en cas de problème.

En attaquant BioNtech, l'avocat souhaite aussi "avoir accès à la composition exacte des vaccins".

Même si "le secret industriel ", devrait lui être opposé.

Dans ce combat, Maître Eric Lanzarone aimerait pouvoir mandater "un expert indépendant qui puisse avoir accès aux essais cliniques ainsi qu'à la composition complète".

L'audience est prévue le 9 janvier prochain à 14h au tribunal judiciaire de Marseille.