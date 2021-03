Sénas : trois motards en patrouille surprennent un tournage X sur l'A7

L'aire d'autoroute était fermée pour travaux. "Tiens, si on y allait pour tourner une scène de film pornographique ?" C'est plus facile et moins onéreux que de privatiser l'autoroute. Un maquilleur, un cameraman et un couple sont en pleine action sur un banc de pique-nique, lorsque trois motards en patrouille arrivent. Sans raison précise.

Drôle de rencontre en plein jour, mi-mars, sur l'aire de repos de Sénas, sur l'A7, dans les Bouches-du-Rhône.

Le couple se défend en se disant libertin mais ça ne change rien. Le délit s'appelle "exhibition sexuelle". Les deux acteurs sont auditionnés par les gendarmes, les autres ne risquent rien. C'est le Tribunal de grande instance qui prononcera la peine.

Motards d'escadron

Un délit d'exhibition sexuelle dans le cadre d'un tournage de film X est rarissime. Les motards sont plutôt habitués à découvrir des couples qui se croient cachés, souvent dans leur voiture, pour des liaisons illégitimes ou pas.

L'acte sexuel "en plein air" ou visible par tous reste interdit car il peut choquer petits et grands.

Ce sont les gendarmes qui ont publié cette histoire sur leur page Facebook. Un flagrant délit hors normes.

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Cette idée de scenario sur une table de pique-nique risque de coûter cher aux protagonistes.