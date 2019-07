29 personnes hélitreuillées après des coulées de boue sur la RD 1091 à la Grave

Les coulées de boue sont importantes et vont nécessiter une expertise géologique et des travaux avant réouverture de la route.

Les "naufragés" ont bien été mis à l'abri cette nuit. pic.twitter.com/wJsRUxmY1u — Préfet de l'Isère (@Prefet38) July 26, 2019

29 personnes hélitreuillées

Equipes cynophiles

Ouverture à la circulation vendredi en fin d’après-midi

Les fortes précipitations ont provoqué plusieurs coulées de boue sur la RD 1091 aux alentours de 18 h 30 ce jeudi bloquant plusieurs centaines de véhicules venus pour le passage du Tour de France. Il n'y a pas eu de victimes."Les coulées de boue sont importantes et vont nécessiter une expertise géologique et des travaux avant réouverture de la route. Les "naufragés" ont bien été mis à l'abri cette nuit," indique la préfecture de l'Isère sur Twitter ce vendredi matin :29 personnes bloquées entre deux coulées de boue ont été évacuées par hélicoptère avec le Dragon 38, 20 côté Isère, et 9 côté Hautes-Alpes.précise la préfecture des Hautes-Alpes dans un communiqué qui ajoute qu'ils ont été pris en charge et évacués vers La Grave pour y être hébergés ou ramenés en bus en direction de Bourg d’Oisans, via Briançon et Gap.Les chiens du Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère ont été utilisés pour s'assurer de l'absence de victimes avant le début du déblaiement des coulées.Des chargeurs et pelles sont en cours d’acheminement des deux côtés du col, indique le service communication du conseil départemental des Hautes-Alpes. Les travaux devaient se poursuivre jusque tard dans la nuit et reprendre ce vendredi très tôt."Un survol de la zone en hélicoptère a permis d’apprécier le risque de poursuite de ces coulées", a expliqué jeudi soir Marcel Cannat, vice-Président du Département. Un nouveau survol sera fait demain matin avec un géologue à bord de l’hélicoptère".L’ouverture à la circulation est prévue demain vendredi en fin d’après-midi.