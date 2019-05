Hautes-Alpes: 2 tonnes de déchets ramassées sur les pistes de Montgenèvre.

Tout le monde se mobilise

"Les gens qui jettent sont minoritaires"

Opération nettoyage à Montgenèvre Les 60 bénévoles de Mongenèvre se sont démené toute la matinée de lundi pour nettoyer la montagne. Les élèves des écoles Marius Faure et des 4 saisons ont aussi participé à la battue. Des déchets parfois insolites ont été trouvé sur le domaine.





Comment aider ?

Dans les stations de ski, la neige a fondu. Et comme à chaque fin de saison, le manteau neigeux dévoile un bien triste tableau. C'est un tapis de mégots, de canettes et de déchets en tout genre qui fait surface.A montgenèvre, pour la quinzième année, tout le monde met la main à la patte pour le grand ménage de printemps: les habitants de la ville, le personnel administratif, les employés de la station et même les écoliers. Armés de sacs poubelles et de pinces, les 60 bénévoles ont quadrillé le domaine et ratissé les pistes sous forme de grande battue.L'opération a duré toute la matinée de lundi, pour venir à bout des milliers de papiers et emballages plastiques jetés par les touristes. Une chasse aux ordures plutôt fructueuse cette année, puisque 2 tonnes de déchets ont été récoltées par toutes ces petites mains volontaires.Cependant, le directeur de cabinet de la ville, Alexandre Jourdin, reste très optimiste quant à la prise de conscience des touristes sur l'environnement: "La plupart des gens qui viennent à la montagne entretiennent un grand respect pour la nature. Il y a bien sûr quelques personnes qui jettent encore, mais ils sont minoritaires".La station de Montgenèvre accueille plus de 20 000 touristes chaque hiver. La saison hivernale est officiellement terminée depuis le 27 avril, date de fermeture des remontées mécaniques. "Cette opération marque l'ouverture de la saison estivale", souligne Alexandre Jourdin.Dans les Alpes, une association chapeaute plusieurs opérations de nettoyage dans les stations de ski. Ces missions s'appellent Mountain Days, et elles sont ouvertes à tous. Pour devenir bénévole pour Moutain Riders -c'est le nom de l'association- il suffit de s'inscrire sur leur site. Un calendrier y répertorie toutes les futures opérations. Pour faire une bonne action en plein air, ça se passe sur: