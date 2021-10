Ouvrir le sous menu sorties et loisirs

Hautes-Alpes : le refuge de l’Aigle recrute son nouveau gardien

Une offre d'emploi insolite est proposée dans le massif des Ecrins, dans les Hautes-Alpes. Le gardien du refuge de l'Aigle, l'un des plus anciens de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, part à la retraite et il faut le remplacer.

© DUCLET Stéphane/LA PROVENCE/MAXPPP

Une vie rude, entre vent et neige, un confort sommaire dans un bâtiment perché à 3.450 mètres d'altitude... On pourrait imaginer que le profil du poste en ferait fuir plus d'un. Bien au contraire, il fait rêver de nombreux amoureux de la montagne. Accroché au rocher dont il porte le nom, le refuge de l'Aigle est un endroit mythique pour les alpinistes initiés et passionnés, lieu de passage de Pierre Gaspard, le premier à gravir le Grand Pic de la Meije en 1877. Le refuge de l'Aigle a été construit bien après, en 1910. C'est l'un des plus anciens de la fédération française des clubs alpins et de montagne. "On dit qu'une nuit à l’Aigle est synonyme d'une expérience forte et émouvante, alors imaginez ce que cela représente d'être le gardien d'un lieu si riche ?", vante la FFCAM, qui a posté une offre d'emploi sur son site pour trouver un successeur au gardien qui part à la retraite. Au cœur du Parc national des Écrins, le refuge offre une vue panoramique à couper le souffle, face aux arêtes de la Meije. Refait à neuf en 2014, c'est une étape incontournable pour les participants aux grandes classiques des Écrins: Meije (traversée et face Sud) - Meije orientale - Doigt de Dieu - couloir Gravelotte - Tête des Corridors - Gaspard/Pavé, etc. En dehors d'une parfaite connaissance du milieu montagnard et du massif des Écrins en particulier, le ou la futur(e) gardien(ne) devra se montrer très polyvalent(e): savoir cuisiner des bons petits plats pour 30 convives, assurer des menus travaux de maçonnerie, menuiserie ou électricité, ou encore être capable de renseigner les touristes sur les itinéraires, les conditions en montagne et bien sûr la météo... Les candidatures sont à envoyer avant le 7 novembre. La prise de fonction est prévue en avril 2022 pour une mission allant jusqu'au mois de septembre, avec une pause éventuelle fin mai, début juin en fonction des conditions, précise la FFCAM. La fédération gère un parc de 120 refuges en France.

Annie Vergnenegre

