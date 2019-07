Méditerranée : les méduses sont de retour, conseils en cas de brûlure

Comment se déplacent-elles ?

Que faire en cas de piqûres ?

Surtout ne pas frotter;

Surtout ne pas rincer à l'eau douce (l'eau douce aggrave la sensation de brûlure);

Surtout ne pas mettre d'alcool;

Rincer à l'eau de mer;

Retirer les filaments éventuels avec une pince à épiler (surtout pas avec les doigts);

Recouvrir la surface douloureuse avec du sable et laisser sécher;

Retirer le sable avec un carton rigide;

Rincer ensuite abondamment à l'eau de mer;

Si possible rincer à l'eau de mer chaude (le venin est neutralisé par la chaleur);

Vous pouvez ensuite appliquer un antiseptique sans alcool;

En cas de douleur, prendre du paracétamol (sauf contre-indication médicale).

Véritables ennemies des baigneurs, les méduses, cru 2019, sont de retour. C'est en tout cas ce qui remonte des secouristes des plages qui ont eu une activité accrue à ce sujet depuis deux semaines. Dans les Bouches-du-Rhone, c'est du côté de Martigues qu'elles ont été les plus nombreuses.Le drapeau rouge a même été hissé sur l'archipel du Frioul à Marseille , mais aucune ne s'est risquée encore sur le littoral marseillais.Dans les Alpes-Maritimes , c'est près de Cannes qu'elles ont été les plus nombreuses et le plus signalées. Aujourd'hui, ce serait du côté de Monaco et Menton où il faut être attentif en se baignant.Cette habitante du Cannet dans les Alpes-Maritimes, en a fait les frais :Leur nombre et leur direction reste imprévisible. Les méduses se déplacent au gré des courants, suivant la température de l'eau et de facteurs biologiques. Il est difficile du coup de prévoir où elles seront d'un jour à l'autre.► Une carte intercactive permet toutefois aux baigneurs de se renseigner sur leur présence en temps réel.Les piqûres de méduses sont généralement bénignes dans notre région, mais si vous êtes en contact avec elles, vous pouvez ressentir une douleur vive type brûlure, accompagnée de rougeurs, oedèmes et vésicules translucides. Ces signes peuvent s'aggraver chez les personnes allergiques.Si vous êtes concerné voici les bons réflexes :