Mort de Philou, influenceur sportif plein d'énergie et fidèle supporter de l'OM

Si Twitter est surtout connu pour ses "haters" et ses déluges de haine, il y avait jusqu'à hier soir un compte un peu "bulle", où la bienveillance et la sympathie était de rigueur, un compte drôle et passionné crée par Philippe Vignolo, alias Philou, un amoureux de sports, surtout de foot et de rugby.

Ce quinquagénaire atteint d'une myopathie est mort ce samedi 19 juin d'un arrêt cardiaque en Corse, immédiatement les réactions ont jaillies de toutes parts, des hommages venant de la ministre des sports Roxana Maracineanu au footballeur Kylian Mbapé, en passant par la Ligue Nationale de Rugby ou l'Olympique de Marseille, son club fétiche.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de l’un de nos plus fidèles supporters. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses condoléances aux proches et à la famille de @philousports 🕊🖤 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 19, 2021

Surnommé "le Zidane du gif"

Il est rare de voir un propriétaire d'une page Twitter autant reconnu pour le contenu de ses posts quotidiens. Il faut dire qu'avec son compte @philousports, Philou parlait ballon rond et ballon ovale de manière différente, avec humour et tendresse, en prenant soin à répondre au plus grand nombre.

Plein d'autres sports y passaient en réalité, souvent à travers des images animées ("gif") finement légendées. De là lui est venu le blase de "Zidane du gif".

Depuis quelques semaines, la Ligue National de Rugby avait même embauché Philou pour gérer régulièrement la diffusion de gifs sur le compte Twitter du Top 14. Il avait posté le dernier à ce titre lors de la demie-finale du Top 14 opposant La Rochelle au Racing 92, vendredi 18 juin.

Au début des années 2010, lorsqu'il démarrait ses découpes de match pour ses posts Twitter, les détenteurs des droits ne voyaient pas cela d'un bon oeil. Une mobilisation de ses followers lui avait alors permis de faire rétablir son compte qui avait été suspendu pour violation de droits télé.

Son influence a ensuite grandit rapidement, des marques se sont associées à lui et son activité lui permettait alors de rencontrer ses idoles. Les médias aussi s'intéressaient à lui. Brut lui consacrait encore une interview il y a quelques jours seulement.

"C'est ça qui me touche. C'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n'es pas inutile, quoi."



2 ans après, Brut est retourné voir @philousports chez lui, en Corse. Et beaucoup de choses ont changé pour lui… pic.twitter.com/5ihyiLBJVg — Brut FR (@brutofficiel) June 18, 2021

Son amour de Marseille

Né à Marseille en 1971, Philou restera toujorus attaché à la cité phocéenne, notamment à travers sa passion pour l'Olympique de Marseille.

Dans son autobiographie parue en 2019, Moi Philousports (éditions Hachette Pratique), il y racontait son enfance passée entre le quartier de La Rose (13e) et l'Algérie, Aubagne et La Bouilladisse.

C'était en Corse qu'il habitait depuis quelques années, sa notoriété lui avait permis de changer de vie, notamment depuis qu'il a pu s'acheter un fauteuil roulant électrique grâce à une cagnotte lancée en ligne.

Dans ce livre, c'était enfin sa "philousophie" qu'il décrivait, celle d'un homme attachant, plein de "bisous" et de bonne humeur. Celle qui manquera aux 260.000 personnes qui le suivaient quotidiennement.