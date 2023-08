Accident mortel dans une structure gonflable : on vous explique quelles sont les réglementations qui encadrent ce type d'équipement

Une structure gonflable s’est envolée dans le parc Wonderland, dans le Var. Un homme est mort et une fillette se trouve toujours dans un état grave. Une enquête a été ouverte par le parquet de Draguignan pour déterminer les causes de cet accident.

Un château-fort gonflable de 20 m sur 20 m qui décolle du sol, propulsé par le vent et qui atterrit brutalement 50 m plus loin. Un accident mortel, qui semble irréaliste et qui a coûté la vie, dimanche 30 juillet, à un père de famille, dans le parc Wonderland de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var). Une fillette de 4 ans a également été gravement blessée, elle est toujours hospitalisée.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Draguignan pour homicide et blessures involontaires afin de connaître les circonstances de l'accident. À ce jour, de nombreuses interrogations émergent sur la sécurité de ces structures gonflables. France 3 Côte d'Azur fait le point sur la réglementation existante.

Quelles sont les normes à respecter ?

Lorsque les structures gonflables sont livrées, le fabricant est responsable de la sécurité. Ensuite, l'entreprise qui en devient propriétaire doit faire un contrôle, effectué par une entreprise agréée, au moins une fois par an. Ce contrôle annuel relève cette fois-ci de la responsabilité de l'exploitant.

L'installation doit aussi prendre en compte un certain nombre de prérequis définit par des normes françaises et européennes. Un document d'une cinquantaine de pages qui date de 2019 nommé NF 14960 EN, consultable sur le site de l'Afnor (Association française de normalisation). A l'intérieur, on y retrouve des conditions concernant le contrôle, la maintenance et la détérioration, mais aussi une rubrique intitulée "exigences de sécurité", qui détaille le nombre d'utilisateurs, les matériaux adéquats...

Comment ces structures sont-elles contrôlées ?

Interrogé par Franceinfo, Christophe Laporte expert sécurité chez sportest détaille : "Lors des contrôles annuels on va contrôler les ancrages, les risques de coincements, les souffleries, les connectiques électriques, la pression de l'air et ce qui va entourer l'équipement".

En tout, ce n’est pas moins de 40 points de vérifications à effectuer pour être certain que la structure soit aux normes. La répression des fraudes peut aussi effectuer des contrôles "surprises", sans prévenir à l'avance, pour s'assurer de la conformité et du bon état du matériel.

Quelles sont les obligations des exploitants de ces structures gonflables ?

Au-delà du contrôle annuel, les exploitants doivent aussi effectuer quotidiennement une inspection pour vérifier l'état du matériel, après chaque remontage, avant l'admission du public. Elle doit aussi être conservée à l'écrit, pour être consultable.

Comme l'explique Alexis Cacciardi, cogérant du parc de loisirs "le bois des lutins", interrogé par France 3 Côte d'Azur, il faut inspecter les jeux : points d'ancrage, stabilité, présence d'objet à l’intérieur... "Je vérifie l'enfoncement des sardines, c'est ça qui tient le jeu gonflable au sol, je vérifie qu'elles soient bien en place et bien enfoncée".

Quelles sont les consignes en cas de vent ?

Une notice est également fournie par le fabricant lors de l'achat du jeu, avec des consignes de sécurité. Eric Guilleman, cogérant du parc de loisirs Le bois des lutins, dans les Alpes-Maritimes, interrogé par France 3 Côte d'Azur explique : "Dedans, on nous explique comment installer la structure gonflable, les prérequis d'installation, le type d'ancrage en fonction du sol."

Il y est aussi notamment stipulé que le jeu doit fermer et être dégonflé si les vents dépassent les 38 km/h, pour des raisons de sécurité. Dimanche 30 juillet, lorsque l'accident est survenu dans l'après-midi, dans le village du Var, Météo France estimait les vents à 55km/h.

L'enquête ouverte par le parquet de Draguignan devra déterminer si la structure était bien aux normes et si l'utilisation du jeu était possible par rapport aux conditions météo.

Avec Hugues Nicolas