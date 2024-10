Saint Tropez : un mort et six blessés dans un accident de bateau dans la nuit de vendredi à samedi

Le corps d'un homme de 37 ans a été retrouvé par les plongeurs des sapeurs-pompiers. Les six autres occupants du semi-rigide accidenté ont tout été évacués vers des hôpitaux du Var.

Un homme de 37 ans a trouvé la mort ce samedi dans l'accident du bateau dans lequel il naviguait au large de Saint-Tropez (Var) qui a également fait trois blessés graves et trois blessés plus légers.

"Peu après 9 heures, les plongeurs ont localisé un corps immergé par 25 mètres de fond à une trentaine de mètres du lieu de l’accident qui s’est malheureusement avéré être la personne initialement disparue" indique la préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué.

Vers 2 heures du matin, le semi-rigide de 8 mètres avec sept personnes à bord a heurté un coffre d'amarrage au large de la plage des Canebiers, à l'est de Saint-Tropez. Sous la violence du choc, les occupants de l'embarcation ont tous été éjectés.

Deux vedettes de la SNSM et un hélicoptère de la Marine

Le CrossMed a coordonné un important dispositif de secours avec notamment deux vedettes de la SNSM et un hélicoptère de la Marine nationale et 26 pompiers du Var, dont trois plongeurs.

Ces sont les plongeurs des sapeurs pompiers du Var qui ont retrouvé, ce samedi en début de matinée, le corps sans vie du dernier passager, porté disparu depuis l'accident.

Dans la nuit, trois passagers blessés graves - deux hommes de 35 et 52 ans et une femme de 38 ans - avaient été respectivement évacués vers les hôpitaux de Fréjus, Draguignan et Gassin, indiquent les pompiers du Var dans un communiqué.

Les trois autres blessés, plus légers - deux hommes âgés de 24 et 20 ans et une femme de 20 ans - avaient quant à eux été transportés vers le pôle santé de Gassin.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Draguignan et confiée à la Brigade nautique côtière des Issambres pour déterminer les circonstances de l’accident, précise la préfecture maritime.