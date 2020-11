Avignon : une école interdit aux parents de "lancer les enfants" par-dessus le portail

Une pancarte devenue virale sur les réseaux sociaux

Excusez moi mais j’ai éclaté de rire : « Le lancer d’élève est désormais interdit » 😭😭 https://t.co/sq7TlVnZLu — 3465 ✈️ (@fiona_bnz) November 10, 2020

"Ça nous a porté préjudice"

Rétropédalage de l'école

Avis aux amateurs de la discipline : le lancer d'écoliers est désormais interdit à Avignon. "Je ne lance pas mes enfants par dessus le portail !" Ce message d'avertissement pour le moins insolite, à destination des parents d'élèves, a été exposé à l'entrée de l'école de la Trillade. La suite de l'affiche est plus explicite : "Quand je suis en retard... je reviens à 10 heures ou à 15 heures".Il semble que dans cet établissement, après la fermeture des grilles à 9 heures, des parents d'élèves retardataires ont parfois préféré faire passer leur enfant par dessus la barrière plutôt que de revenir à la pause les déposer. Interrogés par France 3, la directrice ainsi que le personnel de l'établissement n'ont pas souhaité donner davantage d'explications sur l'ampleur du phénomène.Mais l'initiative insolite a rapidement trouvé un fort écho sur les réseaux socaiux. Partagé des milliers de fois, le message saugrenu de l'école a suscité tantôt l'indignation, tantôt le rire des internautes.Amusés, certains ont même fait preuve d'ingéniosité pour parodier la situation :Un retentissement qui ne fait pas rire du côté des parents d'élève decette école située en zone d'éducation prioritaire. A l'entrée de l'établissement, l'affaire est dans toutes les conversations, mardi 10 novembre. Alors que la sonnerie vient de retentir, les derniers élèves accourent vers leurs salles de classe. Trois mamans font signe à leurs enfants de se dépecher. Une fois le calme revenu devant l'école, elles restent discuter entre elles sur le trottoir malgré le brouillard humide du matin."J'ai jamais vu ça moi", s'indigne une maman. "Comment peut-on faire une chose pareil ?", ajoute une autre, en colère. Si le fait de jeter un enfant par-dessus le portail choque les parents, l'affiche les dérange tout autant. "Peut-être qu'un seul parent l'a déjà fait, mais pas la peine de généraliser", se fache une mère d'élève.Dans cette école de la Trillade, les parents craignent que l'établissement s'attire une mauvaise réputation. "J'ai des enfants au lycée. On leur a dit : 'Tu viens de l'école où les parents balarguent les enfants par dessus le portail !', souffle une maman. Ici, 99% des parents sont responsables. Ça nous a porté préjudice."Emmitoufflée dans un large pull en laine, l'Avignonaise ne comprend pas le choix de l'école : "Je pense qu'il fallait convoquer les parents en question, et ne pas mettre une affichette comme ça pour faire le buzz." Le visage contrarié, les bras croisés, elle ne compte pas en rester là : "On va demander un communiqué de presse de l'école pour expliquer clairement que c'était un cas exceptionnel"Face à la polémique grandissante, les professeurs de l'école se sont réuni, mardi matin. "On ne veut pas qu'on parle de notre école pour ça", explique une institutrice à travers la grille, sur un ton préssé et catégorique. Une seule consigne : "On n'en parle plus", s'empresse de répondre la directrice. Lors de cette réunion de crise matinale, il a été décidé que l'école ne communiquera plus sur ce sujet, et que l'affiche de la discorde sera retirée.Dès 9 heures, la première partie du message n'apparaissait plus sur le portail. En revanche sur Internet, l'affiche continue aisément de circuler...