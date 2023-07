Trois personnes interpellées après la fête du 14 juillet avec piscine et jeux pour enfants, cité du Docteur Ayme, à Cavaillon

Deux contraventions et trois interpellations ont été réalisées après à l'installation de jeux pour enfants "non autorisées" le 14 juillet à la cité du Docteur Ayme, à Cavaillon. Une procédure judiciaire est en cours.

Les vidéos des festivités du 14 juillet cité du Docteur Ayme ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on peut voir des piscines et des jeux pour enfants, installés au milieu des barres d'immeubles de ce quartier populaire à Cavaillon, dans le Vaucluse, en pleine canicule. Le collectif citoyen "Le chemin de l'école en toute sécurité" dénonçait alors "un plan visant à attirer davantage de clients vers le point de deal local". Dans un communiqué publié ce mercredi 19 juillet, la préfecture du Vaucluse annonce l'interpellation de trois personnes.

"Bien qu’aucun préjudice humain ne soit à déplorer, ces dernières représentaient une mise en danger de la vie d’autrui, notamment des enfants auxquels elles étaient destinées, ainsi qu’une occupation illégale du domaine public".

durée de la vidéo : 00h00mn24s Un collectif d'habitants dénoncent un coup de pub des dealers de la cité pour promouvoir un point de vente de drogue sur les réseaux sociaux. • ©FTV

"Le but, c'était de faire plaisir aux petits", a expliqué un des organisateurs rencontré par France Bleu Vaucluse. "Des enfants entre 3 et 10 ans, ce n’est pas eux qui vont venir acheter du shit", a réagi un autre jeune.

Plainte du bailleur social pour vol d'eau et d'électricité

La municipalité a déposé plainte. Le vol d’eau et d’électricité, utilisées pour ces installations, a aussi fait l’objet d’une plainte de la part du bailleur social concerné. Deux contraventions ont été dressées. Quant aux installations, elles ont été retirées par les services de police dès le 17 juillet.

"Ces installations illicites sont d’autant plus à déplorer que l’État, comme la municipalité et les autres partenaires publics et associatifs, investissent des moyens spécifiques et interviennent depuis de nombreuses années dans le quartier de Dr Ayme", assure la préfecture.