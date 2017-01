Pétards à Strasbourg : 3 personnes amputées d'une partie de doigt, dont un enfant de 3 ans

Un enfant amputé

Poser le pétard

La loi assouplie

Sur ces 10 personnes,, basé à Illkirch-Graffenstaden, a indiqué son responsable, Philippe Liverneaux.Trois ont dû être amputées d'une partie de doigt, dont l'enfant de trois ans.Le service SOS Mains de la clinique des Diaconesses, dans le centre de Strasbourg, a lui opéré 4 personnes dans la nuit.L'an dernier, 3 personnes avaient été soignées à Illkirch-Graffenstaden, trois de moins que cette année., a expliqué le Dr Liverneaux.", a-t-il ajouté. "Instinctivement, on regarde le pétard avant de le jeter, ça dure une fraction de secondes, qui s'ajoute au geste de l'allumer, et après de le lancer. Si on ajoute l'alcool, qui ralentit le temps de réaction, et l'effet de groupe... sur les milliers de pétards allumés, statistiquement, forcément certains entraînent des accidents".Pour éviter les accidents: "", conseille le médecin.A l'origine bon enfant, la tradition des pétards et des feux d'artifice de la Saint-Sylvestre s'est déjà traduite en Alsace par plusieurs accidents dramatiques: deux morts il y a quatre ans, un mort l'année suivante, et chaque année des blessures graves.Ce bilan a poussé les autorités à sévir, en prenant notamment des arrêtés interdisant le transport de pétards depuis l'Allemagne voisine.Mais la réglementation a été quelque peu assoupli e par la justice administrative, saisie par des fabricants d'engins pyrotechniques. L'usage des pétards reste toutefois interdit dans les "grands rassemblements" de personnes.