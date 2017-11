Très gros coup de vent ce dimanche soir sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie

© Yann Gonon - France 3 Alpes.

Coup de vent

Suite vent violent, la ligne B est actuellement coupée entre les Taillées et Île Verte. Barrières de chantier bloquent actuellement la voie au niveau de l’hôpital. — TAG (@TAG_Grenoble) November 12, 2017

Le #vent a soufflé très fort au passage du front dans les #Alpes du nord : 115 km/h à Chambéry Aix-les-Bains, 108 km/h à Montmélian en #Savoie, 100 km/h localement en Haute-Savoie. — Keraunos (@KeraunosObs) November 12, 2017

Présilly (74) : Autoroute A41 sens Annecy - Genève coupée suite à un carambolage. Soyez prudents, mauvaises conditions météo en Haute-Savoie (74). pic.twitter.com/MOC6YX3SqU — COZ_SUDEST (@coz_sudest) November 12, 2017

Poursuite et même accentuation probable des phénomènes se décalant en soirée sur les Alpes du Nord. D’où la vigilance orange #Isere #Savoie et #HauteSavoie https://t.co/GTHrTNM79T — Serge Taboulot (@sergetab) November 12, 2017

Les premières rafales ont touché l'agglomération de Grenoble peu après 18 heures ce dimanche 12 novembre 2017. Tout était plutôt calme en cette fin de journée lorsque le coup de vent est arrivé. De très fortes rafales, tout aussi soudaines que violentes.Quelques branches cassées, des barrières envolées, ce sont les premiers dégâts visibles de ce gros coup de vent.De nombreux internautes ont sorti leur téléphone portable pour filmer l'arrivée des rafales de vent sur l'agglomération grenobloise. Leurs images sont publiées sur twitter.Autre conséquence à Grenoble, la circulation des tramways était perturbée vers 19 heures.Météo France avait placé dès ce dimanche matin les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance orange aux vents violents.Des rafales jusqu'à 100, voire 110 kilomètres heures étaient annoncées, notamment à Grenoble et dans la région de Chambéry.Sur le nord du département de l'Isère, les pompiers ont reçu de nombreux appels pour des arbres tombés sur les routes. Des toitures ont également été touchées avec des tuiles cassées dans le secteur de Bourgoin-Jallieu notamment.En Savoie, de nombreuses interventions étaient signalées en début de soirée également. L'observatoire Kéraunos a enregistré des rafales jusqu'à 115 kilomètres heure à Chambéry et Aix-les-Bains.En Haute-Savoie, toujours à cause du vent et des fortes pluies, un accident s'est produit en début de soirée sur l'autoroute A41 dans le sens Annecy-Genève, après le tunnel du Mont-Sion. Un carambolage impliquant 7 véhicules a nécessité la coupure de la circulation. Selon la radio Auroroute info, un bouchon de 5 kilomètres s'est formé en début de soirée.En Haute-Savoie toujours, les pompiers ont également été sollicités pour des fils coupés et pour des arbres arrachés. Les secteurs du Chablais, du Genevois et du bassin annécien sont concernés.Sur twitter, le responsable du centre Météo France de Saint-Martin-d'Hères, Serge Taboulot, n'est pas très optimiste pour la soirée.