Puy-de-Dôme : la gendarmerie filme une voiture qui arrive en contresens sur l’autoroute

C’est une vidéo impressionnante que la gendarmerie du Puy-de-Dôme a publié sur sa page Facebook. La caméra embarquée de leur véhicule a filmé une voiture qui roulait à contresens sur l’A75 à hauteur d’Aubières. Les faits se sont déroulés le dimanche 23 juillet à 6h13 du matin.Sur cette vidéo, on peut voir que la voiture du commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie a dû faire un écart pour éviter le choc frontal avec ce véhicule qui roulait à toute allure.Fort heuresement il n'y a aucun blessé. Les gendarmes du Puy-de-Dôme n'ont pas réussi à intercepter le véhicule qui a vraissemblablement emprunter la sortie 5 ou 6 de l'A75. Mais une enquête est en cours pour tenter d'identifier le conducteur.Les conducteurs qui roulent sur l'autoroute à contresens peuvent provoquer de très grave accidents. "Cette fois-ci, cela s'est bien terminé mais si un véhicule roule à 100km/h et un autre à contresens à 100km/h alors on est à 200km/h au niveau du choc et dans ce cas-là on peut avoir un accident extrêmement grave, voir mortel" explique un gendarme.La gendarmerie du Puy-de-Dôme a publié cette vidéo sur sa page Facebook afin de donner des conseils de réactivités aux automobilistes et expliquer comment il faut réagit si vous croisez un véhicule roulant à contresens. En premier lieu, il faut prévenir la société d’autoroute en utilisant l’application SOS Autoroute ou la borne d’appel d’urgence la plus proche. L’objectif : aider à localiser précisément le véhicule en question.Dans le cas où un véhicule roulant à contresens est signalé, il faut « ralentir et augmenter la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède afin d’avoir une meilleure visibilité », « ne pas dépasser ni changer de voie ». La gendarmerie ajoute : « si vous êtes à proximité d’une aire de repos ou de services, faites-y un arrêt le temps que le véhicule à contresens soit intercepté ».