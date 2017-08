Lyon : la stèle du jardin des 44 enfants juifs d'Izieu profanée et brisée

Cet acte lâche et odieux heurte la mémoire des victimes et constitue un affront aux valeurs de la République.https://t.co/Fkf32Eh68V — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 7 août 2017

Nous sommes effondrés mais nous ne baissons pas les bras

"La stèle a été profanée, brisée et arrachée. Tout est enlevé". Jean Lévy le président régional de l'association des Filles et fils de déportés juifs de France (FFDJF) a été prévenu lundi 7 août au soir de la profanation par la mairie du 7arrondissement de Lyon.Il ne reste plus rien de la stèle érigée à Lyon, dans l'Ain."C'est d'autant plus grave que", le responsable de la rafle d'Izieu, note Jean Lévy.Reportage de Maryne Zammit et Béatrice Tardy. Montage de Claire Thomas.Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, chargé des relations avec les cultes, s'est indigné dans un communiqué en estimant que "cet acte lâche et odieux heurte la mémoire des victimes et constitue un affront aux valeurs de la République."Dans ce communiqué , l'ancien maire de Lyon dit souhaiter que "tout soit mis en oeuvre pour identifier les auteurs de cet acte afin qu'ils aient à en rendre compte."La stèle, qui portait les noms de toutes les victimes, se trouvait dans un jardin derrière le Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation dans le 7arrondissement."Nous sommes effondrés mais nous ne baissons pas les bras.", a assuré Jean Lévy, précisant qu'il allait "porter plainte, avec la mairie de Lyon".