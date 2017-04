Montcenis (Saône-et-Loire) : 6 morts dans une collision

Éric Boucourt, sous-préfet d'Autun

Les précisions d'Éric Boucourt, sous-préfet d'Autun. - France 3 Bourgogne - Anthony BORLOT

© France 3 Bourgogne

Pour l'heure, les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies.Ce samedi soir, les pompiers sont intervenus sur la route départementale RD680, sur la commune de Montcenis (Saône-er-Loire), à la sortie de Torcy.Deux véhicules, une Twingo et une Golf, viennent de se percuter dans un choc violent. Un choc d'une telle violence que 5 personnes sont tuées sur le coup. Une sixième victime décédera deux heures plus tard. Ce dimanche matin, 7 heures, un septième passager est toujours entre la vie et la mort.Sur place, pendant la nuit, le sous-préfet d'Autun, Eric Boncourt parle de victimes jeunes, entre 20 et 25 ans. "Parmi les victimes : 6 jeunes garcons et 1 jeune fille. Ce type d'accident est tout à fait exceptionnel sur cette route. on est plus habitué à des accidents sur la RCEA ou l'autoroute. Sur cette route, c'est extrêmement rare".En tout, 25 personnes ont été déployées pour gérer cet accident d'une rare violence. Des prises de sang ont été faites pour déterminer la présence d'alcool ou de drogues. Les résultats devraient être connus dans la matinée.Ce matin, la route est fermée à la circulation.