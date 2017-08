festival Interceltique: suivez la Grande parade en direct ce dimanche à 10h

Sur Culturebox

La Grande Parade des nations celtes, c'est comme chaque année le grand moment du festival interceltique de Lorient.Moment immanquable du festival, elle réunis plus de 3000 artistes celtes : bagadoù, cercles de de danses et autres pipe bands ! L’Ecosse est à l’honneur cette année.Présentation : Bernez Quillien, Clément Soubigou (France Bleu Breizh Izel)Production : France 3, Bleu Iroise (moyens spécifiques streaming en en breton : An Tour Tanwebmedia)Pour la version en breton : partenariat France 3 Bretagne et France Bleu Breizh Izel.Présenté comme à son habitude par l'écrivain Yann Queffélec (prix Goncourt en 1985 pour "Les Noces Barbares", Gallimard et auteur du "Dictionnaire amoureux de la Bretagne") et son éternel acolyte, le journaliste et producteur costarmorcain Christophe Guyomard.Vivez ce moment de fête comme si vous y étiez avec au programme musiciens, danseurs, Bagadoù, pipe bande et bandas de gaitas ! Cette année retrouvez l'Ecosse en invité d'honneur du festival.