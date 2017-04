Cinq moments forts lors des cérémonies de commémoration du Chemin des Dames

Arrivée du président de la République à Cerny-en-Laonnois

Discours de François Hollande au Chemin des Dames

► La chanson de Craonne interprétée par: un moment fort du centenaire de la bataille du Chemin des Dames avec cette chanson symbolique.► La chanteuse française Emma Daumas a interprété le Cantonnement de Novembre, d'après un texte de Pierre de Lestang, soldat du 327e régiment d'infanterie, combattant à Craonne le 16 avril 1917 et mort pour la France le 4 août 1917.► Arrivée de François Hollande : honneurs militaires et revue des troupes ; extrait du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel (Menuet, à la mémoire de Jean Dreyfus) par l'orchestre d'harmonie de la Musique de l'Air► Le Chant du départ interprété par le Choeur de l'armée française avec les images de l'Ecpad Cinéma des Armées. À l'opposé de la Chanson de Craonne, chant des sacrifiés, le Chant du départ est l'exaltation du sacrifice. L'interprétation de ces deux chansons est comme un symbole de réconciliation des mémoires.► "Vive la République !"Dans son discours, le président François Hollande a appelé à"Aujourd'hui que l'Europe a su nous prémunir de la guerre et des conflits, préservons-là plutôt que d'en faire le bouc-émissaire de nos renoncements", a déclaré le chef de l'Etat alors que plusieurs candidats à l'élection présidentielle évoquent une sortie de l'Union européenne.Mobilisant un million de combattants français, l'offensive Nivelle était censée mettre fin à la guerre de tranchées. Mais l'offensive s'est fracassée sur les lignes allemandes. Les conditions exécrables achèvent de transformer l'offensive en calvaire pour les soldats, dont 40 000 meurent en une semaine. L'assaut est suspendu avant de reprendre au début du mois de mai 1917, sans succès.