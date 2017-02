Creil : une lycéenne soupçonnée de préparer un attentat interpellée ce mardi matin

"Les lionnes"

L'opération s'est déroulée dans le plus grand secret ce mardi matin au Plateau-Rouher à. Les enquêteurs de la) assistés des policiers du Raid ont procédé à l'interpellation d'une jeune fille de 18 ans, lycéenne en Terminale.Selon les premières informations dont nous dispsosons, elle est soupçonnée d'avoir préparé un attentat sur le sol français. Elle ferait partie d'un groupe de jeunes filles (surnommée "Les lionnes") en relation via internet avec des djihadistes (sur le sol syrien). Elle a été notamment été en relation avec Rachid Kassim, commanditaire d’une quinzaine de projets d’attentats visant la France et tué par une attaque de drone le 8 février dernier, près de Mossoul.Les auditions de la lycéenne, qui ont commencé ce mardi matin, devront déterminer à quel niveau de préparation elle était parvenue concernant un éventuel attentat,Il y a une dizaine de jours, un Nordiste avait été interpellé à Wattignies (près de Lille), également soupçonné de préparer un attentat. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et placé en détention provisoire