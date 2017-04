Les salariés de Whirpool Amiens sont en grève

À quand la visite de Macron ?





Un repreneur sérieux en vue ?



Il existerait une bonne chance de reprise du site de Whirlpool à Amiens. Selon les "une quinzaine de marques d’intérêt" ont été recueillies pour la reprise du site de Whirlpool. La majorité des candidats potentiels seraient français.



Pour le gouvernement, l'objectif n'est "pas forcément" de trouver un repreneur unique, "ça peut être aussi deux ou trois repreneurs" pour occuper l'ensemble du site et reprendre ses 290 salariés ainsi que la soixantaine du sous-traitant voisin de l'usine, Prima, avait-il ajouté.



Un piquet de grève est installé sur le parking de l’usine de Whirlpool, à Amiens Nord, depuis ce matin 5h. À trois mois de l'annonce de la délocalisation de leur usine en Pologne , les salariés souhaitent une réponse forte et sont lassés d'attendre. L'incertiude sur leur avenir est une véritable torture..."Je visiterai les salariés de Whirlpool dans les semaines qui viennent, j'ai prévu cela dans l'entre-deux-tours", avait promis Emmanuel Macron en déplacement dans les Yvelines mardi 18 avril."Ce à quoi il faut veiller, ce à quoi je veillerai personnellement si je suis élu président de la République, c'est qu'il y ait bien un repreneur du site d'Amiens", a-t-il jugé.M. Macron avait déclaré le 6 avril refuser toute "démagogie" dans le dossier Whirlpool, en réponse au réalisateur du documentaire "Merci patron" et candidat aux législatives François Ruffin , qui lui reprochait son "silence" concernant l'usine d'Amiens.À Paris mardi dernier, les salariés de Whirlpool ont tenté d'interpeller les candidats à la présidentielle et les responsables de l'entreprise au siège de Whirlpool, en vain.Fin janvier, le groupe américain avait indiqué son intention de délocaliser la production en Pologne et de fermer l'usine de sèche-linges en juin 2018, dans une Picardie déjà frappée par de nombreuses fermetures de sites industriels.