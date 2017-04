Une escroquerie estimée à 20 millions d'euros mise au jour par la gendarmerie de Seine-Maritime

blanchiment et escroquerie en bande organisée

travail dissimulé en bande organisée

non justification de ressources

faux et usage de faux

abus de biens sociaux

Vague d'interpellations blanchiement argent

Ce mardi 25 avril 2017, une vaste opération judiciaire dirigée, avec le GIR de Rouen et le Groupement de Gendarmerie de Seine-Maritime, a conduit au placement en garde à vueElles auraient notamment bénéficié de. En cause également : des professionnels du milieu bancaire et notarial soupçonnés d'avoir facilité les transactions. A l’issue des gardes à vue, 4 personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire.Selon le communiqué de la Gendarmerie Nationale, l’enquête porte sur plusieurs infractions :Les investigations ont permis de mettre en évidence l'acquisition de biens immobiliers financésà l'aide de documents falsifiés, delocalisés en Ille-et-Vilaine et en Île de France percevant une commission.: achat du bien immobilier visé par le prêt, de fonds de commerce, de licences de taxi, d’un bien immobilier distinct de celui visé par le prêt, investissement à l’étranger, en l’espèce en Turquie et à Dubaï.Cette opération a mobilisé 45 enquêteurs gendarmes, policiers et douaniers, ainsi que des forces d’intervention spécialisées 1. Elle fait suite àvisant à démanteler un réseau identifiépar la douane en novembre 2015 lors d’un contrôle routier près de Dieppe.ont rapidement mis au jour un système de blanchiment d’argent. La poursuite des investigations poussées et la coopération avec l’URSSAF ont ensuite permis de découvrir une vaste organisation de blanchiment dépassant le cadre régional. L: le récit de Raphaël Deh (infographie Wilfried Langlois et montage de Stéphanie Pierson) :