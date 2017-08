Gard : immersion avec la cellule de recherche des causes des incendies après le feu de Dourbies

Comment déterminer l'origine d'un feu et les éventuels responsables ? C'est le travail de la cellule de recherche des causes et des circonstances incendie. Cette unité d'enquête spécialisée était à Dourbies dans le Gard, pour "autopsier" un feu qui a brûlé 7 hectares dimanche dernier. - F3 LR - Reportage : D.Aldebert et E.Garibaldi

Dourbies (30) : incendie de forêt et Canadair

Importants moyens mobilisés pour lutter contre un feu de végétation à Dourbies dans le Gard. 7 hectares de forêt détruits. - SDIS 30

Ils ont emporté avec eux tout l'attirail de l'enquêteur. Pompiers, gendarmes et représentants de l'Office National des Forêts arpentent cette terre brûlée des Cévennes sur 7 hectares.Objectif : déterminer l'origine de l'incendie de dimanche.Dimanche dernier, plus de 90 sapeurs-pompiers du Gard ont lutté durant près de 10 heures avec de lourds moyens au sol, 30 véhicules et des Canadair. Une intervention déclenchée après deux appels pour deux départs de feu sur ce même secteur.Pas de foudre ce jour là, alors ils suspectent une cause humaine voire criminelle.Première étape : comprendre comment le feu s'est développé. Et c'est la végétation qui va parler.Mais difficile de localiser le 2ème départ de feu et donc les indices qui pourraient s'y trouver mais ils ont une certitude confirmée par un témoin, le premier est parti en bord de route. Alors ils scrutent le sol.Un peu plus loin, c'est un mulot intoxiqué qui attire leur attention.98% des feux sont d'origine humaine et un peu moins de la moitié d'entre eux sont des actes volontaires.