Le parquet ouvre une enquête préliminaire sur Corinne Vignon, candidate En Marche! à Toulouse

Interview de Corinne Vignon

Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire après le signalement par l'administration fiscalela candidate de la République en Marche sur la 3ème circonscription de la Haute-Garonne, a indiqué le parquet, confirmant les informations de France 3 Midi-Pyrénées.Corinne Vignon est arrivée largement en tête dimanche au soir du premier tour des élections législatives et est opposée au second tour à la députée sortante LR Laurence Arribagé.Ce signalement de l'administration fiscale de Haute-Garonne a été engagé au titre de l'article 40 du code de procédure pénale qui stipule que tout fonctionnaire a l'obligation de signaler à la justice les infractions qui sont portés à sa connaissance.L'administration fiscale a relevélié à une activité de voyance astrologique dont nous avions révélé l'existence sur le blog politique . Nous y expliquions notamment qu'elle facturait 90 euros la consultation.Le parquet indique donc qu'uneSelon nos informations, Corinne Vignon n'a pas non plus déclaré la somme qu'elle a touchée lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société de Labège, près de Toulouse, qui l'employait.Ce jeudi, la candidate a réagi.Elle envisage de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.Ses propos recueillis par Pascale Lagorce :Or des témoignages font état de courriers entre elle et certains "clients", dans lesquelsSelon nos informations, Emmanuel Macron a été personnellement avisé de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de Corinne Vignon par ses relais régionaux. En revanche, il ne fait pas de doute qu'elle sera bien la candidate d'En Marche! dimanche à Toulouse.Il faut également rappeler que c'estLe mouvement du président a retiré son investiture à Pierre Cabaré (1ère circonscription) parce qu'il avait oublié de signaler une ancienne condamnation à un an d'inéligibilité. Il a depuis été désinvesti par En Marche! ce qui ne l'a pas empêché d'arriver en tête au premier tour.