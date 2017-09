Un jeune ours photographié dans les Pyrénées-Orientales

L'ours des Pyrénées, dont la présence a été confirmée a plusieurs reprise dans le département de l'Ariège étend son territoire. Le 30 août 2017, une photo automatique d’un ours, datée du 14 août 2017, a été relevée sur la commune de Fontrabiouse dans les Pyrénées-Orientales. le cliché provient d'un appareil photo automatique mis en place par deux naturalistes, en collaboration avec l’ONF, pour le suivi de la faune sauvage dans les forêts domaniales des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.Selon la DREAL, il s'agirait très probablement d'un individu d’un ours subadulte mâle à la recherche d’un nouveau territoire. Un comportement fréquent chez les jeunes ursidés mâles. Entre 2 et 4 ans, ils sont amenés à quitter le domaine maternel et peuvent se déplacer sur de grandes distances pour établir leur nouveau domaine vital.Cela ne signifie pas pour autant que l'animal s'installe sur une longue période dans le secteur. Aucun ours femelle n'étant présent en Roussillon.En 2010, l'ours Balou avait fait une incursion en Cerdagne avant de revenir vers les Pyrénées Centrales. Les derniers indices de présence d’ours relevés dans les Pyrénées-Orientales datent de 2010.Ce comportement a déjà été observé en 1999. Deux jeunes mâles avaient été détectés dans ce secteur des Pyrénées et en 2000 avec l’établissement d’un jeune mâle, issu du noyau central, dans les Pyrénées-Atlantiques.