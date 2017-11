Pyrénées- Orientales : Porté-Puymorens, première station de ski de France à ouvrir

Quelles prévisions pour les prochains jours ?

Cela va ravir les amateurs de ski, la station de ski de Porté Puymorens , dans les Pyrénées-Orientales, a ouvert ce samedi matin, et ce pour tout le week-end. Elle est la première station de ski à ouvrir en France.Une ouverture pour le moment partielle, puisqu’une seule piste est ouverte, celle de La Vignole, qui mesure un peu plus de deux kilomètres. Le tarif est unique, 10 euros pour la journée.Il faudra attendre le 6 décembre pour l’ouverture officielle de la station. Météo France ne prévoit pas de tombées de neige significatives pour les prochains jours. Ce samedi, la journée sera douce et accompagnée de quelques gouttes de pluies qui pourront faire fondre la neige.Les autres stations de la région ne sont pas ouvertes, la station des Angles, dans les Pyrénées-Orientales ouvrira ses portes le 25 novembre, et celle de Font-Romeu le 2 décembre et ce pour quatre mois.