Noisy-le-Grand : une découverte archéologique exceptionnelle en plein centre ville

© Isabelle Audin

Un cimetière à ciel ouvert a été découvert au cours de fouilles préventives à Noisy-le-Grand. Au total, près de 750 sépultures ont été mises à jour par l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et par des archéologues du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.L’existence d'une importante nécropole du haut Moyen Âge, connue depuis 1771, a conduit à une fouille complète d’un site localisé Rue des Mastraits, à l’angle de la rue Pierre Brossolette et du Docteur Sureau. Noisy-le-Grand est l’une des rares communes de Seine-Saint-Denis mentionnées dans un texte datant de l’époque mérovingienne.Des tombes, des ossements humains extrêmement bien conservés ont été découverts, une mine d'or pour les archéologues. La nécropole, de taille importante pour la région, devait contenir près de 3 000 personnes. Près de 1 000 sépultures seront étudiées, et autant de squelettes analysés. Ainsi, l’anthropologue pourra dresser le profil démographique de la population inhumée : proportion des enfants et des adultes, des femmes et des hommes.L’étude des ossements permet également, à partir des traces laissées sur les os, de constater l’existence de maladies anciennes, de carences alimentaires ou bien de fractures. Ces éléments permettent de mieux comprendre les conditions de vie d’une population qui n’a pas laissé de traces écrites.

Grâce à l’utilisation de cette nécropole au long de cinq siècles ce sont de précieux témoignages des pratiques funéraires et de l’évolution de la population du haut Moyen Âge, qui ont été recueillis, depuis l’époque mérovingienne à l’époque carolingienne.

Une nécropole Mérovingienne et Carolingienne découverte à Noisy-le-Grand