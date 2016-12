Décès de trois gendarmes à Berneuil-en-Bray (60) : la météo et l'état de la chaussée en cause

J'adresse mes condoléances aux familles des trois gendarmes décédés dans un accident à Berneuil en Bray, ainsi qu'aux personnes blessées. — François Hollande (@fhollande) 23 December 2016

Ouverture d'une information judiciaire

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de l'accident ayant causé la mort de trois gendarmes hier verrs 18h, à Berneuil-en-Bray. Le sous-officier et les deux gendarmes adjoints-volontaires, alors en patrouille,à cause, semble-t-il, de la chaussée glissante et de la mauvaise météo. Se trouvant en travers de la route, le véhicule des forces de l'ordre a alors surpris l'utilitaire qui n'a pas pu réagir assez vite.Cette portion de route est particulièrement empruntée par les engins agricoles transportant des betteraves. Les résidus de légume peuvent rendre la chaussée glissante.Les trois occupants de la fourgonette, âgés de 15 à 31 ans et été hospitalisés au CHU d'Amiens, sont. Les tests stupéfiants et alcoolémiques se sont avérés négatifs.Contrairement à ce qui a pu être dit précédemment, les gendarmes étaient bien en patrouille et non en intervention. Ils effectuaient une mission de prévention de proximité visant à prévenir les cambiolages et vols dans les commerces.Une information judiciaire sera ouverte mardi 27 décembre, un juge d'instruction sera alors désigné. L'enquête est menée par laen collaboration avec l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.Unpsychologique a été mis en place pour les familles à la gendarmerie de Méru.Depuis le début de l'année, 15 gendarmes ont péri dans l'exercice de leurs fonctions, dont le gendarme plongeur Hocine Rebiha décédé à Amiens en juillet dernier.